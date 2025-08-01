Pet şişeler çöpe değil inşaata gidiyor! Patent alındı: Zeminlerin sıvılaşmasını önleyecek

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Çevre kirliliği de oluşturan atık pet şişelerin farklı bir metotla daha fazla geri dönüşümünü sağladıklarını dile getiren Zaimoğlu, şunları kaydetti:



"Çalışmanın ikinci ayağı ise son yıllarda artan deprem aktivitelerinden kaynaklı zeminlerin iyileştirilmesindeki gelişmelere katkıda bulunmaktı. Bu bağlamda hem zeminin taşıma gücünü olumlu yönde arttırmış olduk hem de sıvılaşmayı önledik. Özellikle yer altı suyunun ve kum zeminlerinin olduğu ortamlarda deprem gibi dinamik yükler oluştuğunda 'sıvılaşma' dediğimiz olay meydana gelmekte bu da üstündeki yapıya büyük zarar verebilmekte. Taşıma gücü düşük olan zeminlerimize bu yöntemi yaparak taşıma gücü daha iyi zemin elde edebiliyoruz. Böylece üzerine gelen yapıları daha emniyetli şekilde taşıyabilecek niteliğe getiriyor ve kullanılmayan taşıma gücü zayıf zeminleri de kullanılabilir hale getirip oraya yapı inşasına müsaade edilebiliyor."