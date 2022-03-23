Pereira görür görmez 'hemen yollayın' demişti! Erol Bulut tecrübeli futbolcuyu hayata döndürdü...
Sezon başında Vitor Pereira ile anlaşan Ali Koç, Portekizli teknik adamla anlaşmadan önce yaptığı transfer yüzünden büyük sıkıntı yaşamıştı. Pereira'nın 1 maç oynatmadan gönderdiği tecrübeli futbolcu Erol Bulut'un ellerinde can bulurken, Gaziantep FK'nın Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta alkış toplayan milli oyuncunun gösterdiği performans 90 dakikaya damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Gaziantep'te karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden birisi hiç şüphesiz Steven Caulker'dı. Bir dönem içki bağımlılığı ile mücadele eden ve futboldan kopan Caulker, Galatasaray karşısında sprint mesafelerinde 143 metrelik istatistiğiyle sahanın en iyisi olurken, bu başarıda Erol Bulut'un payı büyük.
2020-2021 futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için hayat çok güzeldi... İçki ve kumar bağımlılığını çoktan atlatmış, sadece futbola odaklanmış ve Aytemiz Alanyaspor ile istikrarlı bir performansa kavuşmuştu. Hatta öyle ki Türkçeyi bile sökmüş; Twitter hesabından takipçileriyle Türkçe tvitleşir olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu mayıs ayında Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini gözünü kırpmadan kabul etmiş ve İstanbul'un yolunu tutmuştu.
Caulker, Kadıköy'e gelmiş hatta iddialara göre başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede geçmişteki kumar ve içki bağımlılığına tekrar yakalanmaması için Koç'a söz dahi vermiş, sözleşmeye de güvence olarak aynı şeyleri tekrarlaması halinde kontratının tek taraflı olarak feshedileceğine dair bir maddenin konulmasını kabul etmişti.
Fenerbahçe'ye transfer olmuştu olmasına da bir sorun vardı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü belli değildi. Uzun arayışlar fayda sağlamamış başkan Ali Koç, eski teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek zorunda kalmıştı.
Caulker için her şey bu kararla değişmeye başlamıştı. Fenerbahçe'de 3'lü savunma oynatmayı düşünen Pereira, planları arasına İngiliz stoperi dahil etmemişti. Portekizli hoca, yönetimden, 31 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi yönünde talepte bulunmuş, sarı-lacivertli yönetimin, "ama yeni transfer" itirazlarına rağmen; Pereira'nın katı tutumu, sezon başında gelen başarılı sonuçların Pereira'nın elini güçlendirmesi ve Fenerbahçeli taraftarlarla sinerji yakalayan Portekizli ile yönetimin zıt gitmek istememesi gibi nedenler birleşmiş, Caulker'ın Fenerbahçe kariyerinin başlamadan bitmesine neden olmuştu.
Bin gündür sarhoş olmadım. Bin gün önce yerlere yatarak kusuyordum. 5 ay işsiz kaldım, aile evimi sattım. Bunca motivasyonun nereden geldiğini bilmiyorum. Sanırım insanlardan ve futboldan soğudum. Hayatımı yeniden inşa etmek istedim. Başarmış insan hikayesi anlatmak istedim. Ama 1000 gün sonra insanlar hâlâ beni kovuyor. Artık umurumda değil.
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kale geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut'un Gaziantep'ine giden Caulker, burada gösterdiği performansla yeniden çıkışa geçti. Süper Lig'de 22 maçta forma giyen tecrübeli stoper, 2 de gol atma başarısı gösterdi. Caulker'ı gönderen Pereira, Fenerbahçe'de 2022'yi göremezken, İngiliz stoper için Fenerbahçe günleri hayatının sonuna dek ağzında acı bir tat bırakacağa benziyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal el üzerinde tutuluyor... Camiayı bilmesi, her türlü görevi bir kez bile itiraz etmeden kabul etmesi, hiç para konuşmaması ve çalışkanlığı ile alkış topluyor. Gelecek sezon sarı-lacivertliler yeni bir teknik adamla yola devam edecek... Joachim Löw gibi A Plus bir teknik adam göreve gelirse, Kartal yardımcısı olacak.
Ancak Beşiktaş'ın getirdiği Valerien Ismael gibi bir teknik adamın gelmesi durumunda Kartal yardımcılığını kabul etmeyecek. Ancak her durum ve şartta Başkan Ali Koç, Kartal'ı futbol takımının içinde tutmayı planlıyor. Löw gibi A Plus bir teknik adam getirememesi durumunda Kartal'a, sportif direktörlük görevi teklif edeceği gelen bilgiler arasında.
Ali Koç'un geçen sezon takımdan ayrılan Emre Belözoğlu'nun gidişine ses çıkarmadığı için pişman olduğu o yüzden Kartal'ı bırakmamak için elinden geleni yapacağı öğrenildi. Ali Koç daha önce sportif direktörlük müessesinden vazgeçmediğini, bu görevi hakkedecek birisi olursa vermeyi düşündüğünü söylemişti.