Pereira görür görmez 'hemen yollayın' demişti! Erol Bulut tecrübeli futbolcuyu hayata döndürdü...

2020-2021 futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için hayat çok güzeldi... İçki ve kumar bağımlılığını çoktan atlatmış, sadece futbola odaklanmış ve Aytemiz Alanyaspor ile istikrarlı bir performansa kavuşmuştu. Hatta öyle ki Türkçeyi bile sökmüş; Twitter hesabından takipçileriyle Türkçe tvitleşir olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu mayıs ayında Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini gözünü kırpmadan kabul etmiş ve İstanbul'un yolunu tutmuştu.