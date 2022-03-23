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MagazinPelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi! 'İlişkimiz daha yolunda olamazdı!'
HaberlerMagazin Haberleri Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi! 'İlişkimiz daha yolunda olamazdı!'
• 23 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:

Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi! 'İlişkimiz daha yolunda olamazdı!'

Önceki gün oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay ile birlikte el ele objektiflere yansıyan Pelinay Yiğit, ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü model, "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" ifadelerini kullandı

• 23 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi İlişkimiz daha yolunda olamazdı
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Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ozan Dolunay, geceye model sevgilisi Pelinay Yiğit ile birlikte el ele katıldı.

2ÇOK TAKILMIYORUM

"ÇOK TAKILMIYORUM"

Rol aldığı son iki dizi projesinde istediği başarıyı elde edemeyen Dolunay, konuyla alakalı konuştu. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, "Bu işin doğasında var. Herkesin başına gelebilir. Çok takılmıyorum." diye konuştu.

3İLİŞKİMİZ DAHA YOLUNDA OLAMAZDI

"İLİŞKİMİZ DAHA YOLUNDA OLAMAZDI!"

İlişkileri hakkında konuşan Pelinay Yiğit ise, "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" dedi.

4Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi İlişkimiz daha yolunda olamazdı

"Tatlı Küçük Yalancılar", "Yüksek Sosyete" ve "Zalim İstanbul" gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.

5AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞLERDİ

AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞLERDİ

Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay, model Pelinay Yiğit ile ilişki yaşadığını duyurmuştu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etmişti.

6Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi İlişkimiz daha yolunda olamazdı

Ozan Dolunay, daha önce verdiği bir röportajda, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı..." açıklamasını yapmıştı.

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