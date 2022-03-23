• 23 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
Pelinay Yiğit ve Ozan Dolunay el ele poz verdi! 'İlişkimiz daha yolunda olamazdı!'
Önceki gün oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay ile birlikte el ele objektiflere yansıyan Pelinay Yiğit, ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü model, "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" ifadelerini kullandı
• 23 Mart 2022 - 12:01 • Son Güncelleme:
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Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ozan Dolunay, geceye model sevgilisi Pelinay Yiğit ile birlikte el ele katıldı.
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AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞLERDİ
Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay, model Pelinay Yiğit ile ilişki yaşadığını duyurmuştu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etmişti.