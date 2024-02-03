Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

Sosyal medya hesapları üzerinden okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı iddiaları gündeme gelince gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı. İddialar arasında bir de öğrencilerin ikinci dönemi online eğitim göreceği yer alıyordu. Söz konusu iddialara gerekçe olarak da havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı gösterilmişti.