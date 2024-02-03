Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?
22 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken 15 tatil ile ilgili MEB açıklamaları takip edilmeye başlanmıştı. Sosyal medya platformları üzerinden “okullar ikinci dönem açılmayabilir” paylaşımlarının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarına yönelerek “Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?
• 03 Şubat 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 12:26 • Son Güncelleme: