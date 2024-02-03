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GündemPazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?
HaberlerGündem Haberleri Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?
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Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı? Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

22 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken 15 tatil ile ilgili MEB açıklamaları takip edilmeye başlanmıştı. Sosyal medya platformları üzerinden “okullar ikinci dönem açılmayabilir” paylaşımlarının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarına yönelerek “Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

• 03 Şubat 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
1Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubatta okullar açılacak mı

Sosyal medya hesapları üzerinden okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı iddiaları gündeme gelince gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı. İddialar arasında bir de öğrencilerin ikinci dönemi online eğitim göreceği yer alıyordu. Söz konusu iddialara gerekçe olarak da havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı gösterilmişti.

2Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubatta okullar açılacak mı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.

3Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubatta okullar açılacak mı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

4Pazartesi okullar yarım gün mü, 5 Şubat Pazartesi okul var mı Okullar pazartesi günü tatil mi, 5 Şubatta okullar açılacak mı

Okullar MEB takviminde belirtildiği üzere 2 Şubat Cuma günü son bulacak. Ancak hafta sonunun da tatil olması sebebiyle sömestr Pazartesi günü son bulacak ve okullarda 5 Şubat günü ders zili çalacak.

5İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemde de bir haftalık ara verecek okullar, 8-12 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatile çıkacak.