'Pastırma sıcakları'nı bekleyenlere lapa lapa kar şoku! MGM ve uzmanlar art arda uyardı
Havaların soğuması ile birlikte pek çok kişi 'Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?' diye araştırma yapmaya başladı. Ancak havaların ısınmasını bekleyenlere kötü haber geldi. Bu yıl 'pastırma sıcakları' olmayacak. Sıcaklıklar daha da düşecek. Kar yağışı bölge bölge yayılacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Yoğun kar yağışı için gün verildi. İşte il il hava durumu ile ilgili detaylar...
• 03 Kasım 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
• 03 Kasım 2024 - 11:10 • Son Güncelleme: