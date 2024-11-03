'Pastırma sıcakları'nı bekleyenlere lapa lapa kar şoku! MGM ve uzmanlar art arda uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BOLU °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİNOP °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı