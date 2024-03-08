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Gündem Paskalya ne zaman 2024? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?
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Paskalya ne zaman 2024? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?

Hristiyanlık için en önemli geleneklerden biri olan Paskalyanın ne zaman olacağı için sorgulamalar başladı. Dünya'da Paskalya Günü, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılıyor. Mart ayına girilmesiyle Paskalya Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanılacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, 2024 Paskalya Bayramı ne zaman kutlanacak? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?

• 08 Mart 2024 - 17:27 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 17:27 • Son Güncelleme:
1 Paskalya ne zaman 2024 Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman

2024 Paskalya ne zaman? Her sene aynı tarihte kutlanan Paskalya dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanır. Paskalya Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı belli oldu. Peki, 2024 Paskalya Bayramı ne zaman? Semana Santa (Çile Hafası) nedir?

2 Semana Santa nedir

Semana Santa nedir?

Çile Haftası ya da Kutsal Hafta, İsa'nın insanoğlu için acı çektiğine inanılan haftaya verilen addır. Kutsal/Çile Haftası'nda hem batı hem de doğu kiliselerde İsa anılır ve çektiği acılar paylaşılır. Bu tarihten yaklaşık 1 hafta sonra İsa'nın dirilişini yâd eden, Hristiyan inancının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya kutlanır.

3 Kutsal Hafta süresinde Hristiyanlar ne yapıyorlar

Kutsal Hafta süresinde Hristiyanlar ne yapıyorlar?

Bu hafta genelinde dindar Hristiyanlar oruç tutarlar, daha çok dua ederler ve hemen hemen her gün kutlanan ayinlere katılırlar.

Kutsal Hafta’nın içerikleri;

Batı Kilisesinde Kutsal Hafta, Paskalya pazar gününden önceki pazar başlar ve Paskalya pazar günü bitter.

4 Paskalya ne zaman 2024 Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman

1. gün: Dallar Bayramı yani Mesih İsa'nın Yeruşalim'e Giriş Bayramı günüdür. O Kutsal Hafta’nın birinci gününde, ayin sırasında dört kanonik İncil'in her birinde bahsedilen bir olay olan İsa'nın Yeruşalim'e zaferle girişi anılır.

2., 3. ve 4. gün: Kutsal Hafta’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri olağan oruç günleridir. 4. gün, Yahuda'nın Sanhedrin ile İsa'ya ihanet etmesi konusunda anlaşmaya varması için Casus Çarşambası olarak da adlandırılır (Matta 26: 3-5, 14-16).

5. gün: Kutsal Perşembe. Bu dini günde, kanonik incilerde anlatılanlar temel alınarak, İsa’nın havarilerinin ayaklarını yıkaması ve Havarilerle birlikte yediği Son Akşam Yemeği yad edilir.

6. gün: Kutsal Cuma. İbadet ve anmaların yoğunlaştığı gün, İsa'nın kırbaçlandığı, eziyet çektirildiği, çarmıha gerilip öldürüldüğü cuma günüdür. Dindar Hristiyanlar cuma günleri tuttukları oruçlarında neredeyse hiçbir şey yemezler.

İsa'nın Dirilişi

7. gün: Kutsal Cumartesi. Bu Kutsal Hafta günü, İsa Mesih'in cenazesinin günüdür.

8. gün: Paskalya günü yani İsa Mesih’in dirilişinin günüdür.

5 Paskalya ne zaman

Paskalya ne zaman?

2024 yılında Paskalya Bayramı 31 Mart Pazar gününe denk geliyor.

6 Paskalya günü neler yapılır

Paskalya günü neler yapılır?

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

7 Paskalya ne zaman 2024 Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.