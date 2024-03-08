Paskalya ne zaman 2024? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?

1. gün: Dallar Bayramı yani Mesih İsa'nın Yeruşalim'e Giriş Bayramı günüdür. O Kutsal Hafta’nın birinci gününde, ayin sırasında dört kanonik İncil'in her birinde bahsedilen bir olay olan İsa'nın Yeruşalim'e zaferle girişi anılır.



2., 3. ve 4. gün: Kutsal Hafta’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri olağan oruç günleridir. 4. gün, Yahuda'nın Sanhedrin ile İsa'ya ihanet etmesi konusunda anlaşmaya varması için Casus Çarşambası olarak da adlandırılır (Matta 26: 3-5, 14-16).



5. gün: Kutsal Perşembe. Bu dini günde, kanonik incilerde anlatılanlar temel alınarak, İsa’nın havarilerinin ayaklarını yıkaması ve Havarilerle birlikte yediği Son Akşam Yemeği yad edilir.



6. gün: Kutsal Cuma. İbadet ve anmaların yoğunlaştığı gün, İsa'nın kırbaçlandığı, eziyet çektirildiği, çarmıha gerilip öldürüldüğü cuma günüdür. Dindar Hristiyanlar cuma günleri tuttukları oruçlarında neredeyse hiçbir şey yemezler.



İsa'nın Dirilişi



7. gün: Kutsal Cumartesi. Bu Kutsal Hafta günü, İsa Mesih'in cenazesinin günüdür.



8. gün: Paskalya günü yani İsa Mesih’in dirilişinin günüdür.