Paskalya ne zaman 2024? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?
Hristiyanlık için en önemli geleneklerden biri olan Paskalyanın ne zaman olacağı için sorgulamalar başladı. Dünya'da Paskalya Günü, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılıyor. Mart ayına girilmesiyle Paskalya Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanılacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, 2024 Paskalya Bayramı ne zaman kutlanacak? Semana Santa (Çile Hafası) nedir, 2024 paskalya tatili ne zaman?
• 08 Mart 2024 - 17:27 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 17:27 • Son Güncelleme: