Paris'te gördü, Kars'a getirdi: Hediyelik eşyaya çevirip satıyor

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Kendisine ait bir kolyeyi taşımanın daha anlamlı olacağını söyleyen Berivan Bulut (19), "Sosyal medyada bir arkadaşımdan gördüm ve çok etkilendim. Sıradan bir kolyeden ziyade bana özel, kendimde olan bir şeyi taşımamın daha anlamlı olacağını düşündüm. Beklediğimden çok daha kolay ve keyifli bir deneyim oldu. Çekim oldukça kısa sürdü, profesyonel bir ekiple çalıştıkları için çok rahattım" dedi.