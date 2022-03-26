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    EkonomiParaya para demiyorlar! Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor! Büyük talep var
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    Paraya para demiyorlar! Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor! Büyük talep var

    Paraya para demiyorlar. Türkiye'de işleyip dünyaya satıyorlar! Yıllık 5 milyon dolar gelir getiriyor. Türkiye rezervinin yüzde 85'i Eskişehir’de bulunan ve yerin yaklaşık 100 metre altından çıkarılan lüle taşı, usta ellerde işlenip pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları haline getirilerek, Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

    • 26 Mart 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
    • 26 Mart 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
    1Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Yıllık 5 milyon dolara ulaşan ihracat, sektör temsilcilerini sevindirirken, kuyulara girecek işçi bulunamadığı için sıkıntı yaşandığı belirtildi.

    2Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    ​Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi ve Türkiye rezervinin yüzde 85’inin çıkarıldığı Eskişehir’de beyaz altın ya da denizköpüğü adıyla bilinen lüle taşı, kent merkezine yakın Sarısu, Yenişehir, Karaçay, Söğütçük, Beyazaltın, Nemli, Kümbet, Kepeztepe, Karatepe ve Karahöyük mahallelerinde yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılıyor.

    3Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Taşlar, ustalar tarafından işlenip pipo, tespih, biblo gibi süs eşyaları haline getiriliyor. Lüle taşından yapılan ürünler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokaklardaki dükkanlarda satışa sunulurken, birçoğu da başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

    4YILLIK İHRACAT 5 MİLYON DOLAR

    'YILLIK İHRACAT 5 MİLYON DOLAR'

    Lüle taşı ustası Görkem Yılmaz, son zamanlarda taş bulmakta zorlandıklarını ve taş çıkarılan kuyuların azaldığını ifade ederek, "Bu iş, bizim baba mesleğimiz.

    5Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Mevcuttaki kuyularımız çok azaldı. Çünkü açık olanlar da başka maden sahiplerinin elinde olduğu için kazılmasına izin vermiyorlar.

    6Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Bundan dolayı da biz taş bulmakta çok zorlanıyoruz. Dünyada sadece Eskişehir yöresinde çıkan bir taş bu. Çok değerli bir maden ve yurt dışından çok fazla talep görüyor. Özellikle Çin ve Amerika'dan çok fazla lüle taşı siparişi alıyoruz.

    7Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    2018 yılından sonra Çin ve Amerika’nın lüle taşına yoğun ilgi göstermesi sayesinde Eskişehir genelinde tüm ustaların yaptığı işleri sayarsak 1,5 milyon dolar olan ihracatımız şu anda 5 milyon dolara ulaştı.

    8Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    En çok pipo, sigara ağızlığı, puroluk gibi tütün içmeye yarayan ürünler tercih ediliyor.

    9Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Şu anda en büyük pazarımız Çin olmaya başladı. Çok büyük rağbet var. Kuyulara inecek işçi bulunamadığı için siparişleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bizim mesleğimiz kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek" dedi.

    10YÜZDE 70LİK REZERV HALA YERİN ALTINDA

    'YÜZDE 70'LİK REZERV HALA YERİN ALTINDA'

    Eskişehir bölgesindeki lüle taşı rezervini anlatan Yılmaz, "Lüle taşı rezervimiz çok. 300 yıldır kazılıyor ve yüzde 70'lik rezerv hala yerin altında. Daha çok fazla rezervimiz var ama bunu kazan insan kalmadı.

    11Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Taşı bizim rahatça çıkartabilmemiz için devlet tarafından bir yol sunulması gerekiyor.

    12Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Ayrıca işleme ustaları da azalıyor. İnsanlar ışık göremiyor. Yanımıza çırak alacağız, çırağın eline taş vermeye korkuyoruz. Eskişehir'de lüle taşı işleyen 60 civarında lüle taşı ustası var. Yeni jenerasyon da geliyor.

    13Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Benim gibi genç arkadaşlar da mevcut ama onlar da 5 kişiyi geçmez" diye konuştu.

    14ÇALIŞACAK KİMSE KALMADI

    'ÇALIŞACAK KİMSE KALMADI'

    Kırsal mahallelerdeki ocaklarda çalışan kimsenin kalmaması nedeniyle hammadde sıkıntısı yaşandığını belirten lüle taşı ustası Ramazan Bağlan ise, şunları söyledi:

    15Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    "1963 yılından beri bu meslekle uğraşıyorum. Lüle taşının rezervinde sıkıntı yok ama ocakta çalışan yok. Eskiden çok fazla çalışan vardı ama şimdi çoğu şehre göç ettiği için çalışacak kimse kalmadı.

    16Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Yaşlılar da işi bıraktılar. Köylerde çalışan olmadığı için ham madde sıkıntısı yaşanıyor. Yoksa rezerv var. Eskiden hep Danimarka, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ederdik ama şimdi Çin öne geçti."

    17Paraya para demiyorlar Yıllık 5 milyonlar dolar kazandırıyor Büyük talep var

    Lüle taşından yapılan, aralarında pipo, tespih ve biblo gibi süs eşyalarının da bulunduğu ürünler dükkanlarda özel siparişler hariç, 10 liradan 500 liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor.

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