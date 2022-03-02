Paraya para demiyorlar! Her yıl daha fazla verim elde ediliyor, 25 bin TL kazanç...

Köyümüzde yaklaşık 50 hane aileleri ile birlikte kesim yapar. Gelir kaynağımız oldukça iyidir. Köylüler, para kazandıkları bu sahalarını korur, kollar. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz" diye konuştu.