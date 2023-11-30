Paranız sıfırlanabilir! 'SMS' oyununa kanmayın
Son zamanlarda vatandaşların telefonlarına dolandırıcılardan gelen mesajlardaki linklere tıklamaları sonrası yaşanan mağduriyetler sıklıkla gündeme geliyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Avukat Eyüp Can Sevim, “Yalan bir beyanda bulunarak mesaj gönderiyorlar. Bir tıkla bütün bilgilerimiz kaybolabilir, bankadaki tüm paramız sıfırlanabilir, tüm şifrelerimize, hatta galerimizde yer alan fotoğraflarımıza dahi ulaşımlar sağlanabilir. Son zamanlarda Adalet Bakanlığı’nın resmi logosu kullanılarak soruşturma başlatıldığına dair belgeler gönderiliyor, avukat meslektaşların ismi kullanılıyor. Özellikle bir savcının, savcının bir kaleminin şahsa Whatsapp üzerinden ulaşarak şu kadar ödemeyi hesabımıza gönderirsen bugün dosya kapanacak demesi mümkün değil. O yüzden tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.
• 30 Kasım 2023 - 13:30 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 13:30 • Son Güncelleme: