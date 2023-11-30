Paranız sıfırlanabilir! 'SMS' oyununa kanmayın

Bir tıkla bütün bilgilerimiz kaybolabilir, bankadaki tüm paramız sıfırlanabilir, tüm şifrelerimize, hatta galerimizde yer alan fotoğraflarımıza dahi ulaşımlar sağlanabilir. Son zamanlarda Adalet Bakanlığı’nın resmi logosu kullanılarak soruşturma başlatıldığına dair belgeler gönderiliyor. Ulaşım yolu tebligattır ya da savcılıkların özel kalemlerinin aranmasıdır. Savcılıktan ya da herhangi bir husustan aranıldığı takdirde şahıslar kendileri bizzat adliyeye giderek veya bir avukat ile hukuki bir yardım vasıtasıyla ilgili konunun ne olup olmadığını araştırmaları gerekir” diye konuştu.