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MagazinÖznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun!
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• 04 Mayıs 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun!

Öznur Serçeler, BeSytle Magazine Mayıs sayısının kapağı oldu. Verdiği pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu Gonca Vuslateri ve Burak Yamantürk ile başrollerini paylaştığı 13 Mayıs’ta vizyona girecek olan ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ filmi ile beyazperdede olacak.

• 04 Mayıs 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun
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Öznur Serçeler, 13 Mayıs’ta vizyona girecek ‘Allah Yazdıysa Bozdun’da başrolü Gonca Vuslateri ve Burak Yamantürk ile paylaşıyor.

2Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun

Oyuncu Öznur Serçeler, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti.

3Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun

Öznur Serçeler verdiği röportajda “Senin hiç ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ dediğin şeyler var mı?” sorusuna “Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek” dedi.

4ELİZ TAM BİR MATERYALİST

ELİZ TAM BİR MATERYALİST

Filmi ve rolünü anlatan güzel oyuncu “İnsanın korktuğu şeyin başına gelmesini anlatan  bir komedi filmi deyip küçük bir ipucu vermiş olayım. Canlandırdığım ‘Eliz’ karakteri aslında Öznur’un tam tersi şekilci, materyalist ve tüm kariyerini evlenmek üzerine kurmuş bir kişi. Gerçek bir aşk hissetmediği halde zengin bir adam olduğu için filmdeki nişanlısı Burak ile evlenmeye dair bir saplantısı var. Bu konuda ne kadar ileriye gidebilirse o kadar ileriye gidildiğini izleyince göreceksiniz.” dedi.

5Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun

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Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun!

Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun!