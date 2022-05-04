Öznur Serçeler: Kutuplarda film çekmeyi Allah yazdıysa bozsun!

Öznur Serçeler verdiği röportajda “Senin hiç ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ dediğin şeyler var mı?” sorusuna “Tabii ki herkes gibi benim de korkularım var. Mesela hiç istemediğim bir şehirde yaşamak zorunda kalmak ya da uçaktan atlamak zorunda kaldığım bir sahne çekmek. Ama en korktuğum şey üşümek zorunda kalacağım bir sahneyi oynamak. Mesela kutuplarda bir film çekmek” dedi.