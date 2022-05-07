Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...'
Daha önce 'Dedektif Memoli', 'Ağlama Anne', 'Kara Ekmek', 'Emanet', 'Zoraki Koca', 'Servet Avcısı' gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerine nokta koyduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu Özlem Yılmaz (35), radikal bir karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda 'Unutulmaz', "Emanet", 'Ağlama Anne', 'Zoraki Koca' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Özlem Yılmaz, konuyla alakalı Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Yılmaz, sözlerini; "19 yaşından beri severek yaptığım mesleğimden beni uzaklaştıran detayları çok gerekli görürsem bilahare konuşuruz. 'Sözü daha fazla uzatmayayım...' Bu hazzı yaşamama vesile, üzerimde emeği ve hakkı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum. Birlikte çalışmaktan şeref duyduğum insanlar, güzel tanışıklıklar, kurulan anlamlı dostluklar... Mesleğimin hayatıma kattığı her ne varsa, acı tatlı yaşanan her şeye şükürler olsun. Sevgi ve saygımı içinde hisseden herkes, iyi ki varlar... İyi ki varsınız..." şeklinde noktaladı.