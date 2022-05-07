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MagazinÖzlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...'
HaberlerMagazin Haberleri Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...'
• 07 Mayıs 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:

Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...'

Daha önce 'Dedektif Memoli', 'Ağlama Anne', 'Kara Ekmek', 'Emanet', 'Zoraki Koca', 'Servet Avcısı' gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerine nokta koyduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

• 07 Mayıs 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
1Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...
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Oyuncu Özlem Yılmaz (35), radikal bir karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda 'Unutulmaz', "Emanet", 'Ağlama Anne', 'Zoraki Koca' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Özlem Yılmaz, konuyla alakalı Instagram'dan paylaşımda bulundu.

2Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

15 yıllık kariyerine son veren Yılmaz, sosyal medyadan hayranlarına seslendi. 19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini dile getiren Özlem Yılmaz, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

3Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

"Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç. Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip, geliyor gözlerim.

4Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü bin bir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi... Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki...

5Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

'Ama biz şimdi asıl konumuza dönelim...' Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım.

6OYUNCULUĞUN BANA VERDİĞİ HAZ TARTIŞILMAZ

"OYUNCULUĞUN BANA VERDİĞİ HAZ TARTIŞILMAZ"

Çocukluk hayali gerçekleşmiş, hobisini meslek edinebilmiş biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki; oyunculuğun bana vermiş olduğu haz tartışılmaz.

7Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

Farklı kimliklere can vermenin keyfi bir yana, içimde saklı kalmış ya da bastırılmış duygu ve davranışları, ‘ol’mayı üstlendiğim karakterlere yükleyerek açığa çıkarmak çok büyük bir zevk oldu her zaman benim için. Bu şansı elde ettiğim için mutluyum."

8Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

Yılmaz, sözlerini; "19 yaşından beri severek yaptığım mesleğimden beni uzaklaştıran detayları çok gerekli görürsem bilahare konuşuruz. 'Sözü daha fazla uzatmayayım...' Bu hazzı yaşamama vesile, üzerimde emeği ve hakkı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum. Birlikte çalışmaktan şeref duyduğum insanlar, güzel tanışıklıklar, kurulan anlamlı dostluklar... Mesleğimin hayatıma kattığı her ne varsa, acı tatlı yaşanan her şeye şükürler olsun. Sevgi ve saygımı içinde hisseden herkes, iyi ki varlar... İyi ki varsınız..." şeklinde noktaladı.

9Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...
10Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...

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