Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı! 'Mesleğimden beni uzaklaştıran detaylar...'

Yılmaz, sözlerini; "19 yaşından beri severek yaptığım mesleğimden beni uzaklaştıran detayları çok gerekli görürsem bilahare konuşuruz. 'Sözü daha fazla uzatmayayım...' Bu hazzı yaşamama vesile, üzerimde emeği ve hakkı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum. Birlikte çalışmaktan şeref duyduğum insanlar, güzel tanışıklıklar, kurulan anlamlı dostluklar... Mesleğimin hayatıma kattığı her ne varsa, acı tatlı yaşanan her şeye şükürler olsun. Sevgi ve saygımı içinde hisseden herkes, iyi ki varlar... İyi ki varsınız..." şeklinde noktaladı.