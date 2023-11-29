Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme! Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi
Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberi sonrası Özlem Öz sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı. Ardından Özlem Öz ve Tayyar Öz kahvaltı yaptıkları anları paylaşarak masa başında taksi ücreti hesabı yaptı. Haklarında soruşturma başlatılan ikilinin ücret hesaplaması sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddi bulunmadı.
• 29 Kasım 2023 - 15:54 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 15:54 • Son Güncelleme: