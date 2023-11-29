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GündemÖzlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme! Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi
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Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme! Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberi sonrası Özlem Öz sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı. Ardından Özlem Öz ve Tayyar Öz kahvaltı yaptıkları anları paylaşarak masa başında taksi ücreti hesabı yaptı. Haklarında soruşturma başlatılan ikilinin ücret hesaplaması sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddi bulunmadı.

• 29 Kasım 2023 - 15:54 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı.

2Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.

3Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.

4Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Soruşturmanın ardından takipçilerinden gelen sorulara isyan eden Özlem Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını evinde çocuklarıyla zaman geçirdiğini söyledi.

5Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etti.

6Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı.

7Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı.

8Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı. Özlem Öz bu açıklamanın ardından ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı anları yayınladı.

9Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Kahvaltı masasında taksi ücreti hesabı yapılması sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddiye alınmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Tamam ikna olduk en fakir sizsiniz” dedirtti.

10ÖZ ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA

ÖZ ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz aylarda çocukların kullanması için sattıkları macunu merdiven altı bir fabrikada ürettikleri ve içeriğinden dolayı ceza aldıkları iddia edilen çift, "Macunumuzun içeriğiyle ilgili alınmış bir ceza yok. Macunu biz çocuklarımıza her gün yediriyoruz siz de yedirebilirsiniz. İçiniz rahat olsun."

11Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

6-7 ay önce Rekabet Kurulu'nun rakip firmanın şikayeti üzerine öngörmüş olduğu bir para cezası var. Bu ceza kesinleşmiş değil, biz bunun için dava açtık.

12MACUNUMUZLA ALAKALI SADECE REKLAMLA İLGİLİ CEZA ALDIK

'MACUNUMUZLA ALAKALI SADECE REKLAMLA İLGİLİ CEZA ALDIK'

Bu da sadece reklam şeklinin yapılışıyla alakalı öngörülen bir cezaydı. Onun dışında içeriğimiz tertemiz" diyerek kendilerini savunmuşlardı.

13TAYYAR VE ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR

TAYYAR VE ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. Üniversite giriş sınavında üstün bir başarı sergileyip dereceye girerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı unvanını aldı.

14Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

3 yıl Ümraniye EAH’nde travma, spor hekimliği, protez cerrahisi, deformite cerrahisi alanlarında yüzlerce başarılı ameliyatı gerçekleştirdi. Bu dönemde bütünsel tıp eğitimlerine devam eden Öz hacamat, sülük, nöral terapi, proloterapi, ozon, mezotrepi, akupunktur eğitimlerini tamamladı. Çok başarılı ameliyatlara imza atmasına rağmen cerrahi tedavileri en son seçenek olarak düşünür. Öncelikle tüm konservatif ve alternatif tedavileri uygular.

15Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili yeni gelişme Rahat tavırları dikkat çekti, ilk açıklama geldi

Sonrasında 1 yıl da Sancaktepe İlhan Varank EAH’nde çalışan Öz kendi kliniğini kurmak üzerine devlet memurluğunda istifa etti. İstanbul Ataşehir'deki Özel kliniğinde çalışmaktadır.Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitiren Özlem Öz, daha sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile evlendi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.