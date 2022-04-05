Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı?

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Şahin'in kaslarını sporla yaptığını söyleyen de var estetik yaptırdığını söyleyen de... İşte o yorumlar;



"Karın kasını da zahmet edip yapaydın ya, Evet yaptırmış kendimden biliyorum, Sürekli spor yapıyor ne alakası var, Eski hali daha güzel, Gunde cift idman yapiyor .Asla estetik degildir"