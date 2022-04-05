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MagazinÖzlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı?
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• 05 Nisan 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:

Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı?

Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Özlem Ada Şahin'in spor yaptığını kimi ise karın kaslarının estetik olduğunu iddia etti.

• 05 Nisan 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:
1Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı
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Popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

2Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Geçtiğimiz haftalarda ayna karşısında pozunu Instagram hesabından paylaşan Şahin'in karın kasları dikkat çekti.

3Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

2. Sayfa'nın haberine göre; Popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin'in karın kası estetiği yaptırdığı iddia edildi. İki resim arasında kas farkı olduğu konuşuluyor...

4Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

19 Haziran 2021 yılında paylaştığı fotoğrafla geçtiğimiz haftalarda paylaştığı fotoğraf arasında fark var.

5Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin'in karın kaslarını estetik değil sporla yaptığı da söyleniyor.

6SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Şahin'in kaslarını sporla yaptığını söyleyen de var estetik yaptırdığını söyleyen de... İşte o yorumlar;

"Karın kasını da zahmet edip yapaydın ya, Evet yaptırmış kendimden biliyorum, Sürekli spor yapıyor ne alakası var, Eski hali daha güzel, Gunde cift idman yapiyor .Asla estetik degildir"

7Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Instagram'da 900 binden fazla takipçisi olan Şahin zaman zaman spor yaparken pozlarını takipçileirinin beğenisine sunuyor.

8Özlem Ada Şahin kimdir

Özlem Ada Şahin kimdir?

Şarkıcı Berkay'ın eşi ve model Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991'de Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. Baba tarafından Yugoslavya göçmenidir. Annesi de Boşnak asıllıdır.

9Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Yeditepe Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Özlem Ada Şahin, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Aynı zamanda İşletme Bölümü’nde de lisans eğitimine devam etmektedir.

10Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Asıl mesleği modellik olan Özlem Ada Şahin, 2011 yılında Muhteşem yüzyıl dizisinde de rol alarak oyunculukta da boy göstermiştir.

11Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı

Özlem Ada Şahin, 31 Ağustos 2016'da şarkıcı Berkay Şahin ile evlendi. Çiftin Arya adında bir kızı var.Asıl soyadı Katipoğlu olan model, evlendikten sonra şarkıcı eşinin soyadını (Şahin) almıştır.

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