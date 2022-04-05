Özlem Ada Şahin karın kası estetiği mi yaptırdı?
Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin karın kaslarıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Özlem Ada Şahin'in spor yaptığını kimi ise karın kaslarının estetik olduğunu iddia etti.
2. Sayfa'nın haberine göre; Popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin'in karın kası estetiği yaptırdığı iddia edildi. İki resim arasında kas farkı olduğu konuşuluyor...
Pandemi döneminde evinde sıklıkla spor yapan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin'in karın kaslarını estetik değil sporla yaptığı da söyleniyor.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Şahin'in kaslarını sporla yaptığını söyleyen de var estetik yaptırdığını söyleyen de... İşte o yorumlar;
"Karın kasını da zahmet edip yapaydın ya, Evet yaptırmış kendimden biliyorum, Sürekli spor yapıyor ne alakası var, Eski hali daha güzel, Gunde cift idman yapiyor .Asla estetik degildir"
Özlem Ada Şahin, 31 Ağustos 2016'da şarkıcı Berkay Şahin ile evlendi. Çiftin Arya adında bir kızı var.Asıl soyadı Katipoğlu olan model, evlendikten sonra şarkıcı eşinin soyadını (Şahin) almıştır.