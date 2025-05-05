Özgür Özel’e alçak saldırı! Saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
CHP Lideri Özel, AKM’de Sırrı Süreyya Önder’i anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu adlı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Özel, korumalar ve partililer tarafından çembere alınıp alandan uzaklaştırıldı. Yakalanan saldırganın 21 yıl önce 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
• 05 Mayıs 2025 - 08:01 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 08:01 • Son Güncelleme: