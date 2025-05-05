Özgür Özel’e alçak saldırı! Saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

AZMETTİRENİ VARDIR

Özel, kendisine saldırı düzenleyen kişiye yönelik soruları ise şöyle yanıtladı: “Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacak, zaten böyle birini bulup yaparlar. Mutlaka bir azmettireni vardır. Mesele bugün DEM Parti’nin milletvekilinin, Türkiye barışa kavuşsun diye, Kürt sorunu çözülsün diye, terör sorunu bitsin diye ve Türkiye’de anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesinde bu olduğuna göre, burada bu süreçten rahatsız olanlar, bu süreçte bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. O araştırılır, çıkar, bulunur.