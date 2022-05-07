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MagazinÖzgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım
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• 07 Mayıs 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:

Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım

2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yabancı Damat' adlı dizide canlandırdığı 'Niko' karakteriyle şöhreti yakalayan Özgür Çevik, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Yeni bir diziyle ekranlara dönen oyuncu, Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, yeni projeleri hakkında konuştu.

• 07 Mayıs 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım
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2004 yılında yayınlanan 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanınan Özgür Çevik, son olarak 'Canevim' adlı dizide rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı ve oyuncu, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

2Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım

Motorunu park edip, kaskını koluna takan 40 yaşındaki oyuncu, "İş görüşmesi için geldim, başlıyoruz bir işe” ifadelerini kullandı. Müzikal iş ile döneceğini müjdeleyen Özgür Çevik, "Biraz dinlendim pandemi sürecinde” dedi.

3İŞTE YENİ PROJESİ

İŞTE YENİ PROJESİ

Dijital işlerde rol aldığını söyleyen Özgür Çevik, "Dijitaldeki işler pek fazla görünmeyebiliyor, televizyonda yayınlanan yeni bir işle karşınızda olacağım” dedi. Çevik, Fox ekranlarında yeni başlayan 'İyilik' dizisinde Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve İsmail Demirci ile birlikte rol alıyor. Ünlü isim, ikinci bölümde yapıma dahil oldu.

4SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

"Setleri çok özledim" diyen Özgür Çevik’e ‘Yabancı Damat’ dönemindeki tanınırlığı hatırlatılınca, "Evet, o zaman daha az dizi vardı, daha az süreler vardı. Başka bir zamandı bu başka bir zaman. Şimdi daha fazla mecra var daha fazla oyuncu var. Ben memnunum, iyiyim böyle. Arada dinleniyorum. O zamanlar çok gençtim şimdi biraz daha olgunlaştım diyelim” dedi.

5HAYATI YAŞAMAK LAZIM BİRAZ DA

"HAYATI YAŞAMAK LAZIM BİRAZ DA"

Müzikal projesinden de bahseden Çevik, "Sidikli Kasabası’ daha önce yapılmış bir iş, tekrar yapılıyor. Büyük bir iş olacak” diye konuştu. Müzikle iç içe olduğu bilenen Özgür Çevik’e albüm yapmayı düşünür müsünüz? sorusuna da yanıt verdi.

6Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım

Ünlü isim, "Ben dizi, albüm, müzikal bir arada yapamıyorum. Hayatı yaşamak lazım biraz da. Bütün zamanınızı verdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz geriye hiçbir şey yaşamamışsınız, sadece çalışmışsınız. Ben öyle olsun istemiyorum" şeklinde konuştu.

7Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım

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