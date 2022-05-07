Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım
2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yabancı Damat' adlı dizide canlandırdığı 'Niko' karakteriyle şöhreti yakalayan Özgür Çevik, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Yeni bir diziyle ekranlara dönen oyuncu, Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, yeni projeleri hakkında konuştu.
2004 yılında yayınlanan 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanınan Özgür Çevik, son olarak 'Canevim' adlı dizide rol almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı ve oyuncu, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.
İŞTE YENİ PROJESİ
Dijital işlerde rol aldığını söyleyen Özgür Çevik, "Dijitaldeki işler pek fazla görünmeyebiliyor, televizyonda yayınlanan yeni bir işle karşınızda olacağım” dedi. Çevik, Fox ekranlarında yeni başlayan 'İyilik' dizisinde Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve İsmail Demirci ile birlikte rol alıyor. Ünlü isim, ikinci bölümde yapıma dahil oldu.
"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"
"Setleri çok özledim" diyen Özgür Çevik’e ‘Yabancı Damat’ dönemindeki tanınırlığı hatırlatılınca, "Evet, o zaman daha az dizi vardı, daha az süreler vardı. Başka bir zamandı bu başka bir zaman. Şimdi daha fazla mecra var daha fazla oyuncu var. Ben memnunum, iyiyim böyle. Arada dinleniyorum. O zamanlar çok gençtim şimdi biraz daha olgunlaştım diyelim” dedi.