Özgür Çevik: O zamanlar çok gençtim, şimdi biraz daha olgunlaştım

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

"Setleri çok özledim" diyen Özgür Çevik’e ‘Yabancı Damat’ dönemindeki tanınırlığı hatırlatılınca, "Evet, o zaman daha az dizi vardı, daha az süreler vardı. Başka bir zamandı bu başka bir zaman. Şimdi daha fazla mecra var daha fazla oyuncu var. Ben memnunum, iyiyim böyle. Arada dinleniyorum. O zamanlar çok gençtim şimdi biraz daha olgunlaştım diyelim” dedi.