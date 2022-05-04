• 04 Mayıs 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
Özge Ulusoy yine kural bozmadı! Bu kez...
Herkesten uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşkını sürdüren Özge Ulusoy yine kural bozmadı. Çift bu kez bayramda Paris yolunu tuttu.
• 04 Mayıs 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu.
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Ünlü isim bayram için beyaz tercih etti. Bembeyaz takımıyla poz veren Özge Ulusoy'a beğeni yağdı.
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