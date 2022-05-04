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MagazinÖzge Ulusoy yine kural bozmadı! Bu kez...
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• 04 Mayıs 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:

Özge Ulusoy yine kural bozmadı! Bu kez...

Herkesten uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşkını sürdüren Özge Ulusoy yine kural bozmadı. Çift bu kez bayramda Paris yolunu tuttu.

• 04 Mayıs 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Özge Ulusoy yine kural bozmadı Bu kez...
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Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu.

2Özge Ulusoy yine kural bozmadı Bu kez...

Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor.

3Özge Ulusoy yine kural bozmadı Bu kez...

Ünlü isim bayram için beyaz tercih etti. Bembeyaz takımıyla poz veren Özge Ulusoy'a beğeni yağdı.

4Özge Ulusoy yine kural bozmadı Bu kez...

Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.

5Özge Ulusoy yine kural bozmadı Bu kez...

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