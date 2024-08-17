Özel ve devlet üniversitelerindeki puan farkı adeta uçuruma dönüştü! Arada 195 puan fark var, Hepsi aynı diploma sahibi olacak

HUKUKTA 195’E ULAŞIYOR

Başarı sırası barajı olan hukuk fakülteleri incelendiğinde de puanlar arasında ciddi farklar olduğu görülüyor. Örneğin bir vakıf üniversitesinde, burslu kazananın puanı 545,4; ücretli giren son öğrencinin puanı ise 351,9; aralarında 193,5 puanlık bir fark var.



Bir diğer vakıf üniversitesinde ücretli kontenjanındaki taban puan 352,4; burslu ise 511,1. Bu üniversitede de 158,7 puanlık fark bulunuyor. Yaklaşık 10 vakıf üniversitesinde ücretli burslu arasındaki puan farkı 100 ile 194 arasında. Devlet üniversiteleri incelendiğinde aynı üniversitede taban ve tavan puanlar arasında 7 ile 71 arasında fark olduğu görülüyor. Hukuk fakültelerinde de devlet, vakıf tüm üniversiteler dikkate alındığında en yüksekten girenin puanı 545; en düşük ise 350. İki öğrenci arasındaki fark 195’e ulaşıyor.



YAPAY ZEKÂDA DURUM DEĞİŞMEDİ



En çok tercih edilen bölümlerden yapay zekâ mühendisliğinde tüm üniversiteler dikkate alındığında en yüksek puan 537,6; en düşük ise 292,2; arada 245,4 puanlık fark var. Örneğin bir vakıf üniversitesinde ücretli kontenjanından giren öğrencinin puanı 298,9; burslu öğrencinin puanı ise 507,9; aradaki fark 209’a ulaşıyor. Bir diğerinde en düşük puan 292,2; en yüksek puan 469,1; aradaki fark 176,9. Devlet üniversitelerinde ise öğrenciler arasında 13 ile 58 puan aralığında fark olduğu görülüyor.



İKİSİ DE PİLOT OLACAK



Pilotajda ise başarı sırası barajı olmadığı için puanlar arasında adeta uçurum var. Bir vakıf üniversitesinde burslu öğrencinin puanı 543, ücretli girenin 282; arada 261 puan fark bulunuyor. Tüm üniversiteler arasındaki puan farkı ise 291’e ulaşıyor. Pilotaj programı olar tek devlet üniversitesinde en küçük puan 528,6; en büyük puan 543,4. Puan farkı 14,8.