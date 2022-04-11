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MagazinÖzcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la ön balayına çıktı! Havuz keyfi yaptılar...
HaberlerMagazin Haberleri Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la ön balayına çıktı! Havuz keyfi yaptılar...
• 11 Nisan 2022 - 12:56 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la ön balayına çıktı! Havuz keyfi yaptılar...

Özcan Deniz ve genç sevgilisi Samar Dadgar, Kapadokya'ya gitti. Romantik bir aşk tatiline çıkan ikili, havuz keyfi yaptıkları anları ise sosyal medya üzerinden paylaştı.

• 11 Nisan 2022 - 12:56 • Son Güncelleme:
1Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...
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Feyza Aktan ile boşanma sürecinde İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, bir süre önce aşkını gözler önüne sermişti.Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.

2Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...

İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.

"RIZAM YOKTUR!"Kadriye Özcan'ın, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.

3Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ile Kapadokya'ya tatile gitti. Evlilik öncesi ön balayına çıktıkları iddia edilen çift, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirdi.

4Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Samar Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile çekildiği kareleri sık sık takipçileri ile paylaştı. Çift havuz keyfi yaptı.

5Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...

Havuz keyfi yaptıkları fotoğrafları Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı.

6Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgarla ön balayına çıktı Havuz keyfi yaptılar...

Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti.

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