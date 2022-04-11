Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la ön balayına çıktı! Havuz keyfi yaptılar...
Özcan Deniz ve genç sevgilisi Samar Dadgar, Kapadokya'ya gitti. Romantik bir aşk tatiline çıkan ikili, havuz keyfi yaptıkları anları ise sosyal medya üzerinden paylaştı.
Feyza Aktan ile boşanma sürecinde İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, bir süre önce aşkını gözler önüne sermişti.Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.
İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.
"RIZAM YOKTUR!"Kadriye Özcan'ın, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.
Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.