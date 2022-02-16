• 16 Şubat 2022 - 13:55 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan romantik anlar!
Oğlu Kuzey'in annesi eski eşi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliği olaylı şekilde sona eren Özcan Deniz, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, sevgilisi Samar Dadgar (26) ile 14 Şubat'ta romantik bir gün geçirdi.
• 16 Şubat 2022 - 13:55 • Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, kalbini kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti.
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Kendilerini bekleyen araca yönelen şarkıcı ise "Sizi uzun zamandır göremiyorduk" diyen magazin muhabirlerine, “Ee 14 Şubat” cevabını vererek gülümsedi.
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