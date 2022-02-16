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MagazinÖzcan Deniz ile Samar Dadgar'dan romantik anlar!
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• 16 Şubat 2022 - 13:55 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan romantik anlar!

Oğlu Kuzey'in annesi eski eşi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliği olaylı şekilde sona eren Özcan Deniz, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, sevgilisi Samar Dadgar (26) ile 14 Şubat'ta romantik bir gün geçirdi.

• 16 Şubat 2022 - 13:55 • Son Güncelleme:
1Özcan Deniz ile Samar Dadgardan romantik anlar
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Özcan Deniz, kalbini kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti.

2Özcan Deniz ile Samar Dadgardan romantik anlar

Deniz, genç aşkı Samar Dadgar ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Yeniköy’de başbaşa yemek yiyen ikili, yaklaşık dört saat mekanda kaldı.

3EE 14 ŞUBAT

"EE 14 ŞUBAT"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yemek yedikleri mekandan korumalar eşliğinde ayrılan çiftten Samar Dadgar, basın mensuplarının sorularımı duymazlıktan gelerek, koşar adım araca bindi.

4Özcan Deniz ile Samar Dadgardan romantik anlar

Kendilerini bekleyen araca yönelen şarkıcı ise "Sizi uzun zamandır göremiyorduk" diyen magazin muhabirlerine, “Ee 14 Şubat” cevabını vererek gülümsedi.

5BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.

6Özcan Deniz ile Samar Dadgardan romantik anlar

İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.

7VELAYET DAVASI

VELAYET DAVASI

Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Deniz ise Aktan'ın üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek, velayet davası açmıştı.

8Özcan Deniz ile Samar Dadgardan romantik anlar

Mahkeme, Kuzey'in velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar vermişti. Özcan Deniz, dava hakkında yöneltilen sorulara teşekkür etmekle yetindi.

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