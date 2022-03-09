Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!

Deniz, sözlerine; "Bugün 8 Mart Kadınlar Günü’nde sabah şiddet davam vardı. Ve çok şükür beraat ettik. Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim. Dört kız kardeşini büyütmüş bir babayım. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum" şeklinde devam etti.