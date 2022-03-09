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MagazinÖzcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!
HaberlerMagazin Haberleri Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!
• 09 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan ünlü isim, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

• 09 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum
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Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Mart 2018'de nikah masasına oturmuş, bir ay sonra oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Ancak bu evlilik 15 ay sonunda olaylı şekilde sona ermişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun eski eşini darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

2Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum

Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

3Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum

Dava sonrasında Cahide Palazzo'da sahne alan Özcan Deniz, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla dertleşen şarkıcı, eski eşini affettiğini söyledi.

4BUNU YAPMADIĞIMA DAİR HER ŞEYİN ÜZERİNE YEMİN EDEBİLİRİM

"BUNU YAPMADIĞIMA DAİR HER ŞEYİN ÜZERİNE YEMİN EDEBİLİRİM"

49 yaşındaki şarkıcı, “Geçen sene bir velayet davasına girdim, oğlumla ilgili. Karşı taraf biraz canımı acıtmak, beni yıldırmak için bir şiddet davası uydurdu.

Kariyerimin hiçbir döneminde olmayan, karakterimle, kişiliğimle bağdaşmayan bir durumla karşılaştım. Şiddet davasıyla yargılanır hale geldim. Kadına şiddet! Altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şeydi" dedi.

5Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum

Deniz, sözlerine; "Bugün 8 Mart Kadınlar Günü’nde sabah şiddet davam vardı. Ve çok şükür beraat ettik. Olabilir, insanlar ‘kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır’ diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. Ben öyle biri değilim. Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğrayarak büyümüş biriyim. Dört kız kardeşini büyütmüş bir babayım. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum" şeklinde devam etti.

6VELAYET DAVASI SONUÇLANDI

VELAYET DAVASI SONUÇLANDI

Öte yandan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, oğulları Kuzey'in velayeti için de karşı karşıya gelmişti. Aralık ayında görülen karar duruşmasında; üç yaşındaki Kuzey'in velayeti anne Feyza Aktan'da kalmıştı.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!