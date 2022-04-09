Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."