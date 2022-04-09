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MagazinOyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı
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• 09 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

'Afazi' hastalığına yakalanan ünlü aktör Bruce Willis, oyunculuğa veda ettiğini duyurmasının ardından ilk kez görüldü. Emma Hemming, eşi ile ormanda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

• 09 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı
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1985-1989 yıllarında yayınlanan 'Moonlighting' (Mavi Ay) dizisindeki 'David Addison' rolüyle dünya çapında üne kavuşan Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber gelmişti. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

2KARİYERİNE ARA VERİYOR

"KARİYERİNE ARA VERİYOR"

67 yaşındaki ABD'li aktörün, bilişsel yeteneklerini etkileyen hastalık teşhisi sonrası oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

3Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

"Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik. Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor.

4Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

5ŞOK ETKİSİ YARATTI

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından aileye yakın bir kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu söylemişti. People dergisine konuşan kaynak, "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek 43 yaşındaki eski modelin durumunu özetledi. Afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtmişti.

6Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

Kaynak, sözlerini; "Evde Bruce ile ilgilenen yardımcılar var. Fakat yine de Emma onun güvenliğinden emin olmak için kocasının bakımıyla yakından ilgileniyor" şeklinde sürdürmüştü.

7EN BÜYÜK ŞANSI KALABALIK AİLESİ

EN BÜYÜK ŞANSI KALABALIK AİLESİ

Ayrıca sağlık sorunları söz konusu olduğunda, Bruce Willis'in en büyük şansının ailesi olduğu belirtiliyor. Sadece Emma Heming değil eski eşi Demi Moore da her koşulda Willis'in yanında. Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç yetişkin kızı babalarının iyi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor. Oyuncunun, Heming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kızı da babaları için büyük bir moral kaynağı.

8HAFTALAR SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

HAFTALAR SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Dünyaca ünlü aktör, hastalığının ortaya çıkmasından haftalar sonra ilk kez görüldü. 67 yaşındaki Bruce Willis, eşi Emma Hemming ile birlikte ormanda yürüyüşe çıktı. Hemming, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

9Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı

Emma Hemming'in "Anne ile baba en sevdikleri ortamda..." notunu düştüğü fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

10ONUN İÇİN DUA EDİYORUM

"ONUN İÇİN DUA EDİYORUM"

Öte yandan The Expendables adlı filmde Wills ile birlikte kamera karşısına geçtiği Sylvester Stallone meslektaşı için dua ettiğini belirtmişti. Ünlü aktör, "Hollywood'u bu efsane olmadan hayal edemiyorum. Sen gerçek bir şampiyonsun." demişti.

11İLK GÖRÜŞTE AŞK

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Bruce Willis kendisinden 24 yaş küçük Emma Heming ile 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Daha önce verdikleri bir röportajda 2007 yılında gittikleri bir spor salonunda tanıştıklarını anlatan çift, birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti.

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