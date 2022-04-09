Oyunculuğa veda ettiğini duyurmuştu! Bruce Willis ilk kez görüldü: Eşi Emma Hemming paylaştı
'Afazi' hastalığına yakalanan ünlü aktör Bruce Willis, oyunculuğa veda ettiğini duyurmasının ardından ilk kez görüldü. Emma Hemming, eşi ile ormanda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
1985-1989 yıllarında yayınlanan 'Moonlighting' (Mavi Ay) dizisindeki 'David Addison' rolüyle dünya çapında üne kavuşan Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber gelmişti. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.
ŞOK ETKİSİ YARATTI
Bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından aileye yakın bir kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu söylemişti. People dergisine konuşan kaynak, "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek 43 yaşındaki eski modelin durumunu özetledi. Afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtmişti.
EN BÜYÜK ŞANSI KALABALIK AİLESİ
Ayrıca sağlık sorunları söz konusu olduğunda, Bruce Willis'in en büyük şansının ailesi olduğu belirtiliyor. Sadece Emma Heming değil eski eşi Demi Moore da her koşulda Willis'in yanında. Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç yetişkin kızı babalarının iyi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor. Oyuncunun, Heming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kızı da babaları için büyük bir moral kaynağı.