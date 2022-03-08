Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı!

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı. Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı.