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MagazinOyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı!
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• 08 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:

Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı!

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden silahını almaya çalıştı. Olaylı çift Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun skandal görüntüleri ortaya çıktı.

• 08 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
1Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı
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İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı. Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı.

2Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı

Olayın ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan ikiliden Çınar'ın polis memurlarına karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülmüştü.

3Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı

Polisin elinden silahını alarak tehdit eden Ayşegül Çınar hakkında 6, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 22 yıl 1 aya kadar hapis istenmişti.

4Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre; Olaydan kısa süre sonra Otel Restoranında Furkan Çalıkoğlu'nun polisin elinden silahını aldığı görüntülerde ortaya çıktı.

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