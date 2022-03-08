• 08 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi polisle tartıştı, silahını almaya çalıştı!
İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden silahını almaya çalıştı. Olaylı çift Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun skandal görüntüleri ortaya çıktı.
• 08 Mart 2022 - 17:07 • Son Güncelleme:
1
İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı. Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı.
3
4