Öyle kârlı bir ürün buldu ki İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleşti! Bu ürünün alıcısı da geliri de çok

Şakayık genellikle düğün çiçeği olarak bilinen bir çeşit. Alanda dört renk faaliyetimiz var. Bu çeşitler en popüler olan çeşitler, en eski çeşitler. Biz 6 bin kökle başladık. Bu sene 40-50 bin kök daha eklemeyi düşünüyoruz. İhracat tarafında ciddi bir talep var.