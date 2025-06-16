Öyle kârlı bir ürün buldu ki İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleşti! Bu ürünün alıcısı da geliri de çok
Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Cengiz Bayazıt, 3 yıl önce yerleştiği Çanakkale'de tarım yapmaya karar verdi. Uzun süre ne ekeceğine karar veremeyen Bayazıt, bölgede araştırma yapmaya başladı. Taşındığı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden de yardım alan Bayazıt, hangi ürünü ekeceğine karar verdi. Bayazıt, 17 dönüm arazi üzerinde 6 bin kökle deneme üretimine başladı. Hasatla beraber hem ürünün kalitesini hem de ürünün çok fazla talep edildiğini gören Cengiz Bayazıt, daha büyük arazilerde de üretim yaparak yurtdışına satmaya başladı.
AA
• 16 Haziran 2025 - 12:20 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Haziran 2025 - 12:20 • Son Güncelleme: