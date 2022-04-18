Öykü Gürman'dan sahne kostümü yorumu! "Frikik veririm diye..."

"ÖZGÜR HİSSETMEK VE CESUR OLABİLMEK ÖNEMLİ"

"Sahne kıyafetlerini cesur ve iddialı bulmuyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Elbette cesur. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa, bunun içinde bir emek harcamışsa... Bunun için estetik bir kaygı var. Estetik de güzel demek, dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Gülşen çok üreten biri, söz ve müziklerini kendisi yapan biri yıllardır. Ben ona çok saygı duyuyorum, önemli olan bu. Çünkü o üreten biri. Kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, öyle. Çok da güzel bir şekilde taşıyor elbiseleri. O yüzden özgür hissetmek ve cesur olabilmek önemli" diye cevap verdi.