Oy pusulasına dikkat! 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. YSK'nın 1 Ocak'ta başlattığı seçim takvimi işliyor. Bu kapsamda oy kullanmaya dair detaylar merak ediliyor. Seçmenler seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek ancak kimliksiz oy kullanma işlemi yapılamayacak. Diğer yandan oyların geçersiz sayılacağı durumlar da var. Oy pusulasının geçersiz sayıldığı durumlar hangileri? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...
• 24 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme: