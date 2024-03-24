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Gündem Oy pusulasına dikkat! 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
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Oy pusulasına dikkat! 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. YSK'nın 1 Ocak'ta başlattığı seçim takvimi işliyor. Bu kapsamda oy kullanmaya dair detaylar merak ediliyor. Seçmenler seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek ancak kimliksiz oy kullanma işlemi yapılamayacak. Diğer yandan oyların geçersiz sayılacağı durumlar da var. Oy pusulasının geçersiz sayıldığı durumlar hangileri? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...

• 24 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
1 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler

Tüm pusuların tek bir zarfa konulacağı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığın oy pusulası beyaz, il genel meclis üyeli pusulası turuncu, belediye başkanlığı pusularsı mav, belediye meclis üyeliği pusulası sarı renkte olacak.

2 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 4 pusula aynı zarfa koyulacak. Her bir oy için 4 farklı renkte oy pusulası yer alacak.

3 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler

Oyların sayılma sırası da şu şekilde olacak: Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

4 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler



OYLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

YSK, yerel seçime ilişkin örnek pusula şablonlarını yayınladı. Oyların geçerli veya geçersiz sayılacağı bazı durumlar şu şekilde;

5 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
6 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
7 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
8 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
9 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
10 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler
11 Oy pusulasına dikkat 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler