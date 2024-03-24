Oy pusulasına dikkat! 31 Mart yerel seçimlerinde pusula bu durumlarda geçersiz sayılacak: İşte dikkat etmeniz gerekenler

Oyların sayılma sırası da şu şekilde olacak: Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.