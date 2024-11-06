Oto tamircileri yetiştirecek çırak bulamıyor! 'Meslek okulları güçlendirilmeli'

Türkiye'de oto tamiri sektöründe eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor. Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çekiyor.İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, AA muhabirine, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini, sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Türkiye'nin ciddi sorunu olduğunu söyledi.Anne-babaların çocuklarını daha rahat etmeleri düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Keskin, gelir seviyesinde mavi yakalıların beyaz yakalıları geride bıraktığını vurguladı.Bu meslekte ustalığın önemine dikkati çeken Keskin, "Büyük sanayileri bile sahipleri değil, ustalar yönetir. Türkiye'nin geleceği, çırak-kalfa-usta müfredatından, Ahi Evran kültüründen geçer. Maalesef bundan yoksunuz." ifadelerini kullandı.