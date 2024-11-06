Oto tamircileri yetiştirecek çırak bulamıyor! 'Meslek okulları güçlendirilmeli'

"ONLARCA ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ, BİZİM MESLEKTE YETİŞEN YOK"

Maslak'taki İstanbul Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde ustalık yapan ve 45 yıldır oto tamiri sektöründe çalıştığını söyleyen Rasim Çekerekli de 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda 18 yaşına gelen bir kişiyi bu yaştan sonra meslekte yetiştirmenin güç olduğunu belirtti.Kaliteli eleman yetişmesi için meslek liselerine verilen önemin arttırılması gerektiğini dile getiren Çekerek, "Onlarca üniversite mezunu piyasada işsiz, bizim meslekte yetişen yok." ifadesini kullandı.Meslek liselerinde yapılan düzenlemelerle birlikte öğrencilerin haftanın bir günü okula gittiğini, 4 gün atölyelerde çalışabildiğini hatırlatan Çekerekli, "Çocuklar hem pratik hem teorik bilgi alıyor. Bir de bu yasayla çocuklarımızın sigortasını, asgari ücretin bir kısmını da devlet ödüyor. Çocuk hem küçük yaşta para kazanma alışkanlığını elde ediyor hem de sanatını elde etmiş oluyor. Çocuk okul bittiğinde liseden diploma ve ustalık belgesi alıyor. Bu ustalık belgesi, Avrupa çapında geçerli bir belge. Dolayısıyla anne ve babalardan ricam, çocukları illa düz liseye, Anadolu Lisesine gidecek veya üniversite okuyacak diye yönlendirmesin. Eli yatkın çocukları bu otomobil sektöründe yetiştirelim." diye konuştu.