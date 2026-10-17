ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ! 17-18 Ekim hangi sınavlar ertelendi, yeni sınav tarihleri belli oldu mu?

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18 Ekim Pazar günü yapılması planlanan 2026-BKUBTS de İstanbul'da ertelenen sınavlar arasında bulunuyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı, ilgili mevzuat kapsamında bu alanda faaliyet göstermek isteyen adaylara yönelik düzenleniyor.



ÖSYM takviminde sınavın tarihi 18 Ekim olarak belirlenmişti.



Ancak İstanbul'daki adaylar, şiddetli yağış nedeniyle alınan erteleme kararı kapsamında bu tarihte sınava katılmayacak. Diğer illerdeki sınav merkezlerinde ise uygulama mevcut takvime göre gerçekleştirilecek.