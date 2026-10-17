ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ! 17-18 Ekim hangi sınavlar ertelendi, yeni sınav tarihleri belli oldu mu?
ÖSYM, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak sınavların ertelendiğini açıkladı. İstanbul'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle alınan karar kapsamında e-YDS ile Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı bulunuyor. İstanbul dışındaki sınav merkezlerinde ise sınavlar normal takviminde gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM sınavları ertelendi mi, hangi sınavlar ertelendi? e-YDS ve BKUBTS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıklaması ve sınavlara ilişkin son durum...
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İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağış, hafta sonu yapılması planlanan sınavları da etkiledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri kentte uygulanacak sınavların ertelendiğini duyurdu.
16 Ekim Cuma akşamı yapılan açıklamada, İstanbul'daki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı'nın planlanan tarihlerde yapılmayacağı belirtildi.
Karar yalnızca İstanbul'daki sınav merkezlerini kapsıyor. Başka illerde sınava girecek adaylar için mevcut sınav takvimi geçerliliğini koruyor.
ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM, İstanbul'da 17 ve 18 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak sınavların ertelendiğini açıkladı.
Karar, kentte beklenen şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı.
ÖSYM'nin açıklamasına göre İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar ileri bir tarihe bırakıldı. Sınavların ertelenmesi, adayların sınav haklarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
ÖSYM, İstanbul'da sınava girecek adayların herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.
17-18 EKİM HANGİ ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ?
İstanbul'da ertelenen iki sınav şöyle:
Sınav
Planlanan tarih
İstanbul'daki durum
e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce
17 Ekim Cumartesi
Ertelendi
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS)
18 Ekim Pazar
Ertelendi
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Farsça ve İngilizce oturumlarına İstanbul'da katılacak adaylar, 17 Ekim'deki sınava giremeyecek.
Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı'na İstanbul'da başvuran adaylar için de 18 Ekim'deki uygulama gerçekleştirilmeyecek.
Her iki sınavın yeni uygulama takvimi için ÖSYM'nin açıklaması beklenecek.
e-YDS 2026/11 SINAVI ERTELENDİ Mİ?
17 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce sınavı İstanbul'da ertelendi.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde e-YDS 2026/11 sınav tarihi 17 Ekim olarak yer alıyordu. Ancak İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı kararın ardından bu ildeki sınav uygulamasının ertelenmesine karar verildi.
İstanbul dışındaki elektronik sınav merkezlerinde ise e-YDS planlandığı şekilde yapılacak.
Dolayısıyla Ankara veya İzmir gibi diğer illerde sınava girecek adaylar için İstanbul'daki erteleme kararı geçerli değil.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
18 Ekim Pazar günü yapılması planlanan 2026-BKUBTS de İstanbul'da ertelenen sınavlar arasında bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı, ilgili mevzuat kapsamında bu alanda faaliyet göstermek isteyen adaylara yönelik düzenleniyor.
ÖSYM takviminde sınavın tarihi 18 Ekim olarak belirlenmişti.
Ancak İstanbul'daki adaylar, şiddetli yağış nedeniyle alınan erteleme kararı kapsamında bu tarihte sınava katılmayacak. Diğer illerdeki sınav merkezlerinde ise uygulama mevcut takvime göre gerçekleştirilecek.
ERTELENEN ÖSYM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul'da ertelenen e-YDS 2026/11 ve 2026-BKUBTS için henüz yeni bir sınav tarihi açıklanmadı.
ÖSYM, kararın ardından İstanbul'da sınava girecek adayların hak kaybına uğramayacağını ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını duyurdu.
Yeni sınav tarihleri ile varsa sınav giriş belgelerine ilişkin işlemlerin ayrıca açıklanması bekleniyor.
Adayların yeni sınav günü ve sınav merkezi bilgilerini ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.
SINAVLAR TÜRKİYE GENELİNDE Mİ ERTELENDİ?
Hayır. ÖSYM'nin erteleme kararı Türkiye genelindeki bütün sınav merkezleri için geçerli değil.
17-18 Ekim tarihlerinde İstanbul dışında yapılacak ilgili sınavlar planlanan günlerde gerçekleştirilecek.
Bu nedenle farklı bir ilde sınava girecek adayların İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı kendi sınavları için genel erteleme olarak değerlendirmemesi gerekiyor.
İstanbul'da sınava girecek adaylar için ise ÖSYM'nin açıklayacağı yeni tarihler geçerli olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI DA ERTELENDİ Mİ?
İstanbul'daki hafta sonu sınavlarının ertelenmesinin ardından 25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavının durumu da merak edilmeye başlandı.
ÖSYM'nin açıkladığı erteleme kararı 17-18 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak sınavlara ilişkin.
Bu kapsamda 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavının ertelendiğine yönelik bir karar bulunmuyor.
KPSS Ortaöğretim için açıklanan sınav giriş belgeleri adayların erişimine açık bulunuyor. Sınava katılacak adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR İÇİN NEREDEN AÇIKLAMA YAPACAK?
ÖSYM, sınav takvimine ilişkin duyurularını resmî internet sitesi üzerinden yayımlıyor.
Erteleme kararından etkilenen adaylar www.osym.gov.tr adresinden güncel açıklamaları takip edebilir.
Sınav giriş belgeleri ve adaylara özel işlemler için ise ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kullanılabiliyor.
İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle ertelenen 17-18 Ekim sınavlarının yeni tarihlerinin, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor.