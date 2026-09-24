ÖSYM GİRİŞ EKRANI | KPSS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavına kısa süre kala adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Adaylar sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgisini öğrenebilmek için "KPSS sınav yerleri belli oldu mu?", "KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nereden alınır?" ve "ÖSYM giriş ekranı nasıl kullanılır?" sorularına yanıt arıyor. 24 Eylül itibarıyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
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2026 KPSS Ön Lisans için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Sınav günü adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle KPSS sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra adayların sınav merkezi ve bina bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
24 Eylül 2026 Perşembe sabahı itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Dolayısıyla adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerinin resmen erişime açıldığı söylenemez.
Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınav yeri konusundaki bekleyişi sona erecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Hayır. Mevcut son duruma göre 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sınav tarihi belirlenmiş olsa da sınava giriş belgelerinin hangi gün erişime açılacağı konusunda kesin bir tarih duyurulmuş değil.
Sınavın 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek olması nedeniyle giriş belgelerinin kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Bazı tahminlerde 25 Eylül 2026 Cuma tarihi öne çıksa da bu tarih şu aşamada ÖSYM tarafından resmen ilan edilmiş değil. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi duyurusunu beklemesi gerekiyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi için en çok araştırılan konuların başında açıklanma tarihi geliyor. Ancak ÖSYM, 24 Eylül itibarıyla sınav giriş belgelerinin hangi gün yayımlanacağına ilişkin kesin bir tarih açıklamadı.
ÖSYM'nin önceki sınav uygulamaları dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınava yaklaşık 10 gün kala erişime açıldığı örnekler bulunuyor. Bu takvim dikkate alındığında 2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin eylül ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Şu an için sınav giriş belgesi için ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih olmadığı için olası tarihler yalnızca beklenti niteliği taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Adaylar kişisel hesaplarına giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans'a ilişkin sınava giriş belgesi ekranından kendilerine atanan sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların ÖSYM AİS üzerinden belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama işlemi belgeler yayımlandıktan sonra ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle oturum açılır.
İlgili sınav işlemlerinden 2026-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi seçilir.
Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri kontrol edilir.
Sınav giriş belgesinin çıktısı alınır.
Adayların belgede yazan sınav binasının adresini önceden kontrol etmesi de sınav sabahı yaşanabilecek olası ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinde adayın sınav günü ihtiyaç duyacağı bilgiler bulunacak.
Belgede adayın;
Sınav merkezi,
Sınava gireceği bina,
Salon bilgisi,
Sıra bilgisi,
Sınav tarihi ve saatine ilişkin bilgiler yer alacak.
Adayların belge açıklandıktan sonra yalnızca sınav merkezine değil, bina ve salon bilgilerine de dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'na göre sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
Sınav saatine ilişkin en kritik ayrıntılardan biri ise binalara giriş saati olacak. ÖSYM kılavuzuna göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav binasına erken gitmeleri gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
2026 KPSS Ön Lisans için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Sınav 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
Mevcut takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI GEREKLİ Mİ?
KPSS Ön Lisans adaylarının sınav günü sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabilecek.
Adayların ayrıca sınava giderken ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Sınav giriş belgesi yayımlandığında adayların belge üzerindeki tüm açıklamaları dikkatle incelemesi ve sınava gitmeden önce güncel ÖSYM kurallarını kontrol etmesi önem taşıyor.
KPSS 2026 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
24 Eylül 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerlerinin açıklandığına ilişkin resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Belgelerin sınava kısa süre kala erişime açılması bekleniyor.
KPSS giriş belgesi 25 Eylül'de açıklanacak mı?
25 Eylül 2026 tarihi beklentiler arasında yer alsa da ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmiş kesin bir tarih değil. Bu nedenle ÖSYM duyurusu gelmeden kesin tarih olarak değerlendirilmemeli.
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir?
Sınav yerleri açıklandığında adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans'a ait sınava giriş belgesini görüntüleyerek çıktısını alabilecek.
2026 KPSS Ön Lisans ne zaman?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS Ön Lisans saat kaçta başlayacak?
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.
KPSS'de saat kaçtan sonra sınav binasına girilemez?
Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mevcut takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS sınav giriş belgesi adrese gönderilecek mi?
Hayır. Adayların sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendilerinin temin etmesi gerekiyor.