Osmanlı'nın sanayi lokomotifi fabrika harabeye dönüştü!

"Osmanlı'nın sanayileşme hamlesinin önemli bir parçasıydı"
Dinkhane'nin 2 katlı inşa edildiğini, üst katında memur odaları, kahve ocağı, alt katında ise ahır, depo ve mahzenin bulunduğu bilgisini veren Öztürk, ayrıca yapıda 4 büyük çark ve her bir çarka bağlı ikişer tokmağın yer aldığını kaydetti. Öztürk, "Ayrıca yapıda, büyük bakır kazanlar, havuzlar ve kurutma alanları da mevcuttu. Dinkhane inşaatının tamamlanmasının ardından Feshane'de üretilen fesler dinklenmek üzere gemilere yüklenip İzmit'e gönderiliyor, ardından rıhtımdan hamallar eşliğinde Dinkhane'ye getiriliyordu. O dönemlerde Dinkhane'de günde 500 fes dinkleniyordu. 1843'de İzmit Çuha Fabrikası'nın kurulmasının ardından kumaşlar da burada dinklenmeye başladı. Bu sebeple Dinkhane'ye yeni bölümler eklendi. Böylece Sultan II. Mahmud döneminde temelleri atılan bu yapı, Osmanlı'nın sanayileşme hamlesinin önemli bir parçası oldu" ifadelerini kullandı.