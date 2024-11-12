Osmanlı'nın sanayi lokomotifi fabrika harabeye dönüştü!

"Sular incelenerek kuruldu"





Emin Öztürk, Feshane'de çalışan ustaların talebi üzerine Dinkhane'nin kurulduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tunuslu ustalar, Feshane'de üretilen feslerin rengini bir türlü tutturamayınca İstanbul'un suyunun bu iş için uygun olmadığı kanaatine vardılar. Bunun üzerine ustalar İzmit'e gönderildi ve buradaki tüm sular incelendi. İncelemeler neticesinde Yuvacık Barajı'na su sağlayan Kirazdere'nin suyunun bu iş için çok uygun olduğu tespit edildi. Daha sonra bu Kirazdere'nin yanına ahşap köprü kurularak dinkleme işlemi başladı. Fakat sık yaşanan taşkınlar bu köprüyü kullanılamaz hale getirince 1832 yılının ilkbaharında burada kalıcı bir dinkhane kurulmasına karar verildi"



Dinkhanenin yapımında kullanılan malzemelerin özenle seçildiğine dikkat çeken Emin Öztürk, "Yapı için gerekli keresteler Samanlı Dağları'ndan, taşlar ise İzmit yakınındaki eski bir saraydan temin edildi" şeklinde konuştu.