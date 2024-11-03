Osmanlı köprüsü 50 metre yer değiştirdi! Tarihi detaylar var

Yerinden söküldü, 50 metre ileriye taşındı
Kilezdere Köprüsü, yapımından sonra da pek çok kez onarım çalışması gördü. 1998'de demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında orijinal yerinden sökülen köprü, yaklaşık 50 metre ileriye taşındı. Günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprü, mimariyle de dikkatleri çekiyor.Araştırmacı-yazar Emin Öztürk, köprünün tarihi hakkında bilgiler verdi. Öztürk, Kilezdere Kemer Köprüsü'nün 16. yüzyılda inşa edildiğini belirterek, "Kilezdere Kemer Köprüsü, Osmanlı sarayında Kethüda unvanıyla bilinen, haremde de önemli görevler üstlenen ve III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'a çok yakın olan Canfeda Hatun tarafından yaptırılmış. Gelirlerinin bir kısmını hayır işlerine harcayan Canfeda Hatun'un, İstanbul ve İzmit'te bu köprü gibi çok sayıda eseri bulunuyor" dedi.