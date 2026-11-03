Osmaniye’de sonbahar şöleni: Zorkun Yaylası ve Keldaz Dağı büyüledi

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Amanos Dağları’ndan Akdeniz’in yanı sıra Hatay’ın Erzin ilçesine kadar uzanan sahil şeridi de görüldü. Dağ yamaçlarındaki ağaçların renkleri, bulutların hareketi ve denizin maviliğinin bütünleştiği bölgenin doğal güzelliği havadan görüntülendi.