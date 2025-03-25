Osmaniye'de ana sınıfı öğrencileri "duvarsız sınıflarla" buluşturuluyor

- Merkez ve ilçelerdeki 30 okulda "duvarsız sınıf" açıldı





İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Yalçın, AA muhabirine, merkez ve ilçelerdeki 30 okulda "duvarsız sınıf" açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Projenin son olarak Düziçi ilçesindeki Cansan Anaokulu'nda uygulandığını dile getiren Yalçın, "Çocuklarımız 4 duvar arasında kalmasın, doğayla iç içe olup temel yaşam becerilerini geliştirsinler istedik. Onların doğadaki varlıkları tanımasını, bitki yetiştirmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.



Yalçın, açık hava sınıflarında geri dönüştürülebilir ve doğal materyallerin kullanıldığını vurguladı.



Velilerin de projeyi desteklediğini belirten Yalçın, "Atölyelerde kullanılan malzemeleri ailelerimiz tedarik etti. Bu konuda çok iyi iş birliği sergiledik." dedi.