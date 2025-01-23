Ortağının diploması sahte çıktı, 2,5 milyon liralık zarara uğradı

“ARKADAŞIMIN ABLASI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM”

H.Ç.'nin kendisinin arkadaşı olduğunu, bu yüzden de ablası D.A.'ya karşı güven oluştuğunu ifade eden Aydemir, “Kendisi daha önce de aynı sektörde çalıştığı için ben de güvenerek işe aldım. Kendisini mali müşavir olarak bildiğim için de güveniyordum. İşe alırken de ortak olarak aldık. İş yerini beraber kurduk. Ben de sürekli yurt dışında olduğum için iş takibim biraz daha zor. Güven esaslı olduğu için ‘Zaten kar ortağım, niye çalsın?' diye düşündüm” şeklinde konuştu.