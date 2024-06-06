Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor? Ormanlara giriş neden yasaklandı, ormanlara giriş yasağı ne zaman bitiyor? Ormana giriş yasağı cezası nedir?
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır "ifadeleri yer aldı. Peki, Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor? Ormanlara giriş neden yasaklandı, ormanlara giriş yasağı ne zaman bitiyor? Ormana giriş yasağı cezası nedir?
• 06 Haziran 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2024 - 15:50 • Son Güncelleme: