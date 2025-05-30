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GündemOrdu'da gizemli mağara keşfedildi! İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak
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Ordu'da gizemli mağara keşfedildi! İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde, uzun süredir saklı kalan ve yeni keşfedilen gizemli bir mağara gün yüzüne çıkıyor. Doğal yapısı ve benzersiz oluşumlarıyla dikkat çeken bu mağara, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Bölgenin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak bu keşif için yetkililer harekete geçerek mağaranın korunması ve tanıtımı için çalışmalar başlattı. Ünye’ye ve çevresine yeni bir soluk getirmesi beklenen bu doğal güzellik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

İHA
• 30 Mayıs 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Yazkonağı Mağarası’nın turizme kazandırılması amacıyla önemli bir inceleme gezisi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin metre uzunluğa sahip mağara, içindeki şelalelerle macera turizmine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

2Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Ünye ilçesinin Yazkonağı Mahallesi’nde yer alan mağaranın yaklaşık 450 metrelik bölümünün ilk etapta güvenli şekilde ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

3Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Bu doğrultuda İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri mağarada yerinde incelemelerde bulundu. Projede Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün uzman mühendisleriyle iş birliği yapılacak.

4Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, mağaranın konum avantajına dikkat çekerek, "Mağaranın Karadeniz sahil yoluna yakınlığı sayesinde turizme açıldığında bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz" dedi.

5Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise "Turizm insanların farklı deneyimler yaşamasını sağlar. Ünye’nin doğal güzellikleri ve kalesiyle birlikte mağara turizminde de yeni bir dönem başlıyor" açıklamasında bulundu.

6Orduda gizemli mağara keşfedildi İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Mağaranın dar galerileri, doğal sarkıtları ve içindeki yağmur şelaleleriyle doğaseverleri cezbetmesi bekleniyor.