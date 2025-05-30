Ordu'da gizemli mağara keşfedildi! İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Yazkonağı Mağarası’nın turizme kazandırılması amacıyla önemli bir inceleme gezisi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin metre uzunluğa sahip mağara, içindeki şelalelerle macera turizmine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.