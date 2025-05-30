Ordu'da gizemli mağara keşfedildi! İçine girenler büyüleniyor, yeni dönem başlatacak
Ordu’nun Ünye ilçesinde, uzun süredir saklı kalan ve yeni keşfedilen gizemli bir mağara gün yüzüne çıkıyor. Doğal yapısı ve benzersiz oluşumlarıyla dikkat çeken bu mağara, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Bölgenin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak bu keşif için yetkililer harekete geçerek mağaranın korunması ve tanıtımı için çalışmalar başlattı. Ünye’ye ve çevresine yeni bir soluk getirmesi beklenen bu doğal güzellik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 12:19 • Son Güncelleme: