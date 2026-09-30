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GündemOrdu'da ezber bozan tarif! Görenler önce şaşırdı sonra tadına doyamadı, müşterilerden tam not aldı
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Ordu'da ezber bozan tarif! Görenler önce şaşırdı sonra tadına doyamadı, müşterilerden tam not aldı

30.09.2026 - 08:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.

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1Ordu'da ezber bozan tarif! Görenler önce şaşırdı sonra tadına doyamadı, müşterilerden tam not aldı

İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

2Ordu'da ezber bozan tarif! Görenler önce şaşırdı sonra tadına doyamadı, müşterilerden tam not aldı

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

3Ordu'da ezber bozan tarif! Görenler önce şaşırdı sonra tadına doyamadı, müşterilerden tam not aldı

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

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