Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

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Çelenk, hastanenin teknolojik donanımının üst seviyede olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:​​​​​​​"Son hazırlıklarımızı ve son tescillerimizi tamamlıyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz. Ordu ilimiz şehir hastanesine kavuşmuş oluyor. Ordu ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza daha önce sunulmayan birçok sağlık hizmeti burada sunulma imkanı olacak. Bu anlamda şehir hastaneleri açıldığı yerlerde sağlık hizmetlerini birkaç basamak birden yukarıya taşıyor."