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Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

18.09.2026 - 07:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ordu’da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü için tarih belli oldu.

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1Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi'nde 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlanmasını planladıklarını belirtti.Çelenk, şehir hastanesinde yaptığı açıklamada, hastanenin 1200 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 263 poliklinik odası kapasitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

2Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

Ordu Şehir Hastanesi'nin fizik tedavi, yanık ünitesi, onkoloji ve inme merkezi gibi birçok hizmeti vatandaşlara sunabilecek imkanlara sahip olduğunu belirten Çelenk, hastanenin temelinde depreme dayanıklı 1070 sismik izolatör bulunduğunu ifade etti.

3Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

Çelenk, hastanenin teknolojik donanımının üst seviyede olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:​​​​​​​"Son hazırlıklarımızı ve son tescillerimizi tamamlıyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz. Ordu ilimiz şehir hastanesine kavuşmuş oluyor. Ordu ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza daha önce sunulmayan birçok sağlık hizmeti burada sunulma imkanı olacak. Bu anlamda şehir hastaneleri açıldığı yerlerde sağlık hizmetlerini birkaç basamak birden yukarıya taşıyor."

4Ordu'da beklenen gün geldi! Dev Şehir Hastanesi için tarih belli oldu

Hastane planlamalarının hasta ve vatandaş konforu düşünülerek yapıldığını dile getiren Çelenk, "Hasta ve vatandaşlarımızın hastaneye girişinden, hastaneye yatış sürecine kadar her türlü ayrıntı hastanın konforu düşünülerek tasarlandı. Hasta odalarında kişiye özel televizyon, buzdolapları var. Hastalar otel konforunda bu hastanedeki hizmetlerden faydalanacak." dedi.

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