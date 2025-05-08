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GündemÖnce Sivas sonra Bursa! 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Önce Sivas sonra Bursa! 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Önce Sivas sonra Bursa! 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Sivas'ın ardından Bursa'da benzer olay yaşandı. Sivas'ta Elif T.Ç. isimli liseli kız öğrencinin aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İnfial yaratan olayın ardından Bursa'da da yine kız öğrenciye şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Bilecik'teki bu olayda ise bir lise öğrencisi kız, ilçedeki ortaokulda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - BURSA, (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme:
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - BURSA, (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme:
1Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Sivas’taki lise öğrencisi Elif T.Ç. (15), aynı lisede eğitim gören akranı kız çocukları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olay ise verilerin tepkisine neden oldu.

2Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi.

3Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Elif’i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

4Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.

5VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

6BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BİLECİKTEN

BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BİLECİK'TEN

Diğer dehşete düşüren kız öğrenciye darp olayı ise 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.

7Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

8Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı
10Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı
11Önce Sivas sonra Bursa 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı