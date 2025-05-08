Önce Sivas sonra Bursa! 7 liseli kızın görüntülerini Türkiye konuşuyor, ailesine itiraf edince iğrençlik ortaya çıktı
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor. Sivas'ın ardından Bursa'da benzer olay yaşandı. Sivas'ta Elif T.Ç. isimli liseli kız öğrencinin aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İnfial yaratan olayın ardından Bursa'da da yine kız öğrenciye şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Bilecik'teki bu olayda ise bir lise öğrencisi kız, ilçedeki ortaokulda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - BURSA, (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme:
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - BURSA, (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme: