Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak! Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 9°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı