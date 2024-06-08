Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak! Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Hava durumunda son rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Haziran ile beraber sıcak havalar yurdu etkisi altına aldı. Aşırı scıaklarla bunalan vatandaşları sağanak yağışlar serinletti. Kuvvetli yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi.
• 08 Haziran 2024 - 20:14 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 20:14 • Son Güncelleme: