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Gündem Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak! Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Haberler Gündem Haberleri Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak! Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak! Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Hava durumunda son rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Haziran ile beraber sıcak havalar yurdu etkisi altına aldı. Aşırı scıaklarla bunalan vatandaşları sağanak yağışlar serinletti. Kuvvetli yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi.

• 08 Haziran 2024 - 20:14 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 20:14 • Son Güncelleme:
1 Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Ordu, Tokat, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Önce sıcak havalar bunaltacak sonra sağanaklar vuracak Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

5 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 31°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 33°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C Az bulutlu ve açık

7 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C Parçalı bulutlu

KONYA 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 30°C Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 23°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 25°C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu