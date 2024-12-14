Önce kanseri sonra doktorunun rakibi oldu! Kortta dramatik maç
Kocaeli'de pandemi yasağından bunalıp çocuklarıyla tenise başlayan makine mühendisi, yeteneğini açığa çıkarmışken kanser hastası olduğunu öğrendi. Kanser tedavisi için kapısını çaldığı doktrorun da tenis oynadığını öğrenen Barış Özden'in hayatı daha da değişti. Özden önce kanseri yendi, sonra doktorunun rakibi oldu, katıldığı turnuvalarda da şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
• 14 Aralık 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2024 - 11:10 • Son Güncelleme: