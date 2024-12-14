Önce kanseri sonra doktorunun rakibi oldu! Kortta dramatik maç

"Tedavisindeki başarının iyi olma ilhamına bağlı olduğunu düşünüyorum"





Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi'nde medikal onkoloji doktoru olan Prof. Dr. Doğan Koca ise "Yaklaşık 8-10 yıldır tenis oynuyorum. Özellikle hastalara sporu önerdiğimiz için kendimizin de spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceden futbol oynuyordum ama sonrasında tenisin bana daha uygun olduğunu düşünerek tenis oynamaya başladım. Barış Bey onkolojik bir hastalık nedeniyle bize geldi. Onkolojik hastalıklar kolay değil. Barış Bey ile birlikte gerçekten zor zamanlar geçirdik. Barış tenisi çok seviyordu. Benim tenis oynadığımı öğrendikten sonra ‘Hocam iyileşirsem seninle tenis oynamak istiyorum' diyordu. Aslında bu onun hem bir aktivasyonu oluyordu, hem de içindeki ilhamı görüyordu. Onkoloji hastalarında tedaviye odaklanma ve iyileşeceğim ilhamı çok önemlidir. Bu ilham sizde olduğu sürece onkolojik hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.



"Kendi başarısıdır, biz sadece yardımcı olduk"



Barış Özden'in antrenman koçu Tunç Coşgun, "Barış çok çaba sarf eden, özgüvenli ve gerçekten bu işi belli bir sağlık problemi yaşadıktan sonra da ikinci hayat olarak gören biri. Barış yüksek seviyede gelişme kaydetti. Bunu da güzel şampiyonluklarla taçlandırdı. Kendisine destek olan bütün arkadaşlar olarak tebrik ediyorum. Kendi başarısıdır, biz sadece yardımcı olduk. O yüzden tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.