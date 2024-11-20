'Önce iş kazası, sonra düştü dediler' İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti! Oğlu: Araştırılmasını istiyorum
Bahçelievler'de inşaatta gece bekçiliği yapan Ali Tamer Akyol ilk iş gününde inşaatın temelinde ölü bulundu. Babasına ulaşamayıp sokaklarda arayan oğlu, babasının öldüğünü olay yerinde kalabalığı görünce öğrendi. Ali Tamer Akyol'un (55) cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen oğlu Bedirhan Akyol (26), "Emekliydi, bir önlemsizlik varsa onun araştırılmasını istiyorum. İnşaatta büyük ihtimal hiçbir önlem yoktu" dedi.
Dilara ŞAHİN- Özgür EREN- Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
Dilara ŞAHİN- Özgür EREN- Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme: