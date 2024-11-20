'Önce iş kazası, sonra düştü dediler' İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti! Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

İnşaatta da büyük ihtimal hiçbir önlem yoktu, öyle düşünüyorum. Bekçilik yapıyordu. İkinci iş günüydü daha. Her şey çok ani oldu. Babamın o işe başladığını dün öğrendim, bugün de bu olay oldu. Topkapı'ya defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.