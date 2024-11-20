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Gündem'Önce iş kazası, sonra düştü dediler' İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti! Oğlu: Araştırılmasını istiyorum
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'Önce iş kazası, sonra düştü dediler' İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti! Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Bahçelievler'de inşaatta gece bekçiliği yapan Ali Tamer Akyol ilk iş gününde inşaatın temelinde ölü bulundu. Babasına ulaşamayıp sokaklarda arayan oğlu, babasının öldüğünü olay yerinde kalabalığı görünce öğrendi. Ali Tamer Akyol'un (55) cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen oğlu Bedirhan Akyol (26), "Emekliydi, bir önlemsizlik varsa onun araştırılmasını istiyorum. İnşaatta büyük ihtimal hiçbir önlem yoktu" dedi.

Dilara ŞAHİN- Özgür EREN- Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
Dilara ŞAHİN- Özgür EREN- Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
1Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Olay, Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. Dün evinden 16.00 sıralarında çıkan Ali Tamer Akyol, ailesine haber vermeden sokakta bulunan inşaatta gece bekçisi olarak işe başladı.

2Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler inşaatın temel betonu ile toprak arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Sağlık ekipleri 4 metre aşağıda hareketsiz yatan Ali Tamer Akyol'un öldüğünü belirledi. Dün gece eve gelmeyen Ali Tamer Akyol'un oğlu sabah saatlerinde babasını aramak için evin çevresindeki sokakları dolaşmaya başladı.

4Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Güngören Sokak'ta kalabalığı gören Akyol'un oğlu, polis ekiplerinden ölen kişinin babası olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izleyen oğlunu çevredekiler teselli etti.

5Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

4 metre aşağıya temelde bulunan ceset itfaiye ekipleri tarafından halat yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri inşaatın sorumlusunu ve ölen kişinin oğlunu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

6ÖNCE İŞ KAZASI DENDİ SONRA İSE DÜŞTÜ

'ÖNCE İŞ KAZASI DENDİ SONRA İSE DÜŞTÜ'

Ali Tamer Akyol'un oğlu Bedirhan Akyol, "İnşaattan düştüğünü öğrendim. Normalde eve saat 23.00'de kesin gelirdi. Gelmeyince, defalara aradık açmayınca bana iş yerinin tam olarak nerede olduğu söylemedi ama etraflıca bir adres söylendi. Evden çıktım aramak için.

7Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Bir tane mahallenin polisler tarafından kapatıldığını gördüm oraya baktım, oradaymış. Haberi orada aldım. İnşaatta başlangıçta iş kazası dediler. Ondan sonra düştü dediler. Birinci kattan daha temel aşamasındaydı. Oradakiler çay almaya giderken düştü dediler" şeklinde konuştu.

8İNŞAATTA HİÇBİR ÖNLEM YOKTU

'İNŞAATTA HİÇBİR ÖNLEM YOKTU'

Bedirhan Akyol babasının daha önce hiç inşaatta bekçilik yapmadığını, ilk deneyimi olduğunu belirterek, "Daha öncesinde tezgahtarlık yapıyordu. Uzunca bir süre yaptı ve inşaatla hiçbir alakası yoktu. Emekliydi. Bir önlemsizlik varsa onun araştırılmasını istiyorum.

9Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

İnşaatta da büyük ihtimal hiçbir önlem yoktu, öyle düşünüyorum. Bekçilik yapıyordu. İkinci iş günüydü daha. Her şey çok ani oldu. Babamın o işe başladığını dün öğrendim, bugün de bu olay oldu. Topkapı'ya defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

10ŞİKAYETÇİ OLDU

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bedirhan Akyol, babası Ali Tamer Akyol'un ölümünden dolayı inşaat sahiplerinden şikayetçi oldu. Akyol'un şikayetçi olduğu ifade tutanağında, "Bu sabah eve gelmedi. Babamın numarasını çok kez aradım fakat ulaşamadım. Tarif üzerine çalıştığı yere gittim. Orada bulunanlar bana ilk başta iş kazası olduğunu söylediler.

11Önce iş kazası, sonra düştü dediler İnşaatta gece bekçiliği yapan adam ilk iş gününde hayatını kaybetti Oğlu: Araştırılmasını istiyorum

Sonrasında bir polis memuru bana babamın inşaattan düşme sonucu öldüğünü söyledi. Bu olay ile ilgili babamın düştüğü ve öldüğü inşaattın sorumlularından davacı ve şikayetçiyim" ifadeleri yer aldı. Diğer yandan cenaze defin işlemleri ile ilgili kesin bir bilgi olmadığı belirtildi.