On yaşında başladı,80 yaşında hala devam ediyor: Mardinli Süryani papaz hat tutkusu gençlerin ilham kaynağı oldu
Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Süryani papaz Gabriel Aktaş (80), 10 yaşında başladığı hat sanatını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle Midyat Fen Lisesi’nde kurulan kaligrafi ve hat sanatı atölyesinde öğrencilerle bir araya gelip, sanatının inceliklerini anlatan Aktaş, "Öğrenciler de faydalansın, onların da devam etmesini isterim" dedi.
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT,(Mardin), (DHA)
• 16 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT,(Mardin), (DHA)
• 16 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme: