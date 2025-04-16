On yaşında başladı,80 yaşında hala devam ediyor: Mardinli Süryani papaz hat tutkusu gençlerin ilham kaynağı oldu

Öğrencilere sanatın inceliklerini anlatıp örnek yazılar yazan Aktaş, bilgi ve birikimlerini aktardığını anlatarak, "Nasıl yazıyorum, eskiden nasıl yazıyorduk, şimdi nasıl yazıyorum? Öğrencilere gösterdim. Biraz onlar da faydalansın, puanları çoğalsın. Bir öğretmen olarak geldim, onlara gösterdim. Onların da devam etmesini isterim. Onları tekrar tebrik ediyorum, başarılar dilerim" diye konuştu.