Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye bünyesindeki barınakta bakımları sürdürülen kedi ve köpekler, kendilerine ömür boyu yuva olacak ailelerini bekliyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşlara sahiplendirme çağrısında bulundu.
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Germencik Belediyesi tarafından barınakta koruma ve bakımları gerçekleştirilen can dostların yeni yuvalarına kavuşması için sahiplendirme çalışmaları sürdürülüyor. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerin aşılarının tamamlandığı, sağlık kontrollerinin yapıldığı, mikroçiplerinin takıldığı ve kısırlaştırıldığı belirtildi.
İnsanlarla uyumlu ve sosyal özellikleriyle öne çıkan hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için vatandaşların sahiplendirme konusunda duyarlı olmaları istenirken, hayvanların ömür boyu sevgi ve ilgi görebilecekleri ailelerle buluşturulması hedefleniyor.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı çağrıda, barınakta bulunan can dostların yeni yuvalarını beklediğini belirtti. Zencirci, hayvanseverleri bir canın hayatına dokunmaya ve ona yuva olmaya davet etti. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerden birini sahiplenmek isteyen vatandaşların Germencik Belediyesi ile iletişime geçebileceği bildirildi. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0535 731 69 04 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.