Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı çağrıda, barınakta bulunan can dostların yeni yuvalarını beklediğini belirtti. Zencirci, hayvanseverleri bir canın hayatına dokunmaya ve ona yuva olmaya davet etti. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerden birini sahiplenmek isteyen vatandaşların Germencik Belediyesi ile iletişime geçebileceği bildirildi. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0535 731 69 04 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.