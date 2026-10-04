Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÖmür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı
HaberlerGündem Haberleri Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

04.10.2026 - 15:52Güncellenme Tarihi:

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye bünyesindeki barınakta bakımları sürdürülen kedi ve köpekler, kendilerine ömür boyu yuva olacak ailelerini bekliyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşlara sahiplendirme çağrısında bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

Germencik Belediyesi tarafından barınakta koruma ve bakımları gerçekleştirilen can dostların yeni yuvalarına kavuşması için sahiplendirme çalışmaları sürdürülüyor. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerin aşılarının tamamlandığı, sağlık kontrollerinin yapıldığı, mikroçiplerinin takıldığı ve kısırlaştırıldığı belirtildi.

2Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

İnsanlarla uyumlu ve sosyal özellikleriyle öne çıkan hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için vatandaşların sahiplendirme konusunda duyarlı olmaları istenirken, hayvanların ömür boyu sevgi ve ilgi görebilecekleri ailelerle buluşturulması hedefleniyor.

3Ömür boyu yuva arıyorlar: Germencik Belediyesi’nden sahiplendirme çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı çağrıda, barınakta bulunan can dostların yeni yuvalarını beklediğini belirtti. Zencirci, hayvanseverleri bir canın hayatına dokunmaya ve ona yuva olmaya davet etti. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerden birini sahiplenmek isteyen vatandaşların Germencik Belediyesi ile iletişime geçebileceği bildirildi. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0535 731 69 04 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi