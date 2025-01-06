Olgunlaşınca değil çürüyünce yeniyor! Faydaları saymakla bitmiyor: İki yılda bir kendiliğinden yetişiyor

Sivas'ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, meyvenin birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Sivas'ta Koyulhisar, Suşehri bölgesinde yetişmektedir. Sindirim sistemine, kalp damara hastalıklarına, tansiyona, kadın hastalıklarına iyi gelir ve düzenli kullanıldığı zaman ise cilt bakımına da faydası olan çok şifalı bir meyvedir. Bu meyve, 2 senede bir yetişir ve en son biz bu meyveyi 3 sene önce satmıştık. Kasım, Aralık ve Ocak ayları gibi çıkar ve olgunlaşması beklenir. Sertleşip siyahlaştığı zaman ise tezgâhlarda satılmak için yerini alır. Kilosunu 100 liradan satıyoruz. Sivas'ta halk arasında birçok bitkinin ve meyvenin yerel isimleri vardır. Tezgâhlarda satışa çıktığı zaman çok talep gören bir meyve ve satışı için zaman aralığı da dar olan meyvedir. Ancak şuanda çok fazla talep var.