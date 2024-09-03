Okulların açılmasına sayılı günler kaldı! Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalabilir! MEB harekete geçti: Okullarda şiddete yer yok!

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR ZORBALIĞA MEYİLLİ

Şahin, akran zorbalığını yapan çocukların genelde aile içinde huzursuz olabileceği davranışlara şahit olduğunu ve bundan etkilenerek çevresine karşı daha otoriter, güçlü görünmek için başkalarının canını acıtabileceğini söyledi. Şahin, ‘Genelde bu yaş grubundaki çocuklarda vicdani olarak tam gelişmişlik olduğu söylenemez ve bu yüzden yaptığı şeyin yanlış olduğunun da farkında değildir. Aile içinde şiddete şahit olan ya da şiddete maruz kalan çocuklar zorbalık yapmaya maalesef meyilli olabiliyor” İfadesini kullandı. Şahin, ebeveynleri tarafından sıklıkla cezalandırılan ya da sürekli onaylanan çocukların bu davranışları tekrarlamasının diğer çocuklara göre daha fazla olduğunu aktararak, “Aile içinde şiddetle yaşayan çocuklar da bu durumu bir süre sonra normalleştirirler. Hiçbir sebep yokken sınıfında, mahallesindeki yaşıtlarına ayna görevi görür ve bu davranışları sergiler.” açıklamalarına yer verdi.