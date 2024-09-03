Okulların açılmasına sayılı günler kaldı! Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalabilir! MEB harekete geçti: Okullarda şiddete yer yok!
Son zamanlarda ilkokul, ortaokul çağlarındaki çocukların diğer yaşıtları tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığı gündeme geliyor. Yaşanan bu olayların fazla meydana gelmesinin çocukların hem sosyal hayatta hem de eğitiminde yaşanacak problemlere davetiye çıkardığını belirten uzmanlar bu durumun toplumsal yankılarının olacağını da dile getirerek okullarda acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.
MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 03 Eylül 2024 - 07:00 • Son Güncelleme:
MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 03 Eylül 2024 - 07:00 • Son Güncelleme: