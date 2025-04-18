Okul bahçesinde öldürülmüştü: Edirne'de kan donduran cinayette korkunç plan: 'Koğuş ağası olacağım'
Edirne'de aynı yaştaki eski sevgilisi tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin katil zanlısının, korkunç cinayeti günler öncesinden arkadaş grubunda yazdığı ortaya çıktı. Cezaevinde koğuş ağası olacağını ve arkadaşlarından iç çamaşırı istediğini yazan zanlıya, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.
İHA
• 18 Nisan 2025 - 15:08 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Nisan 2025 - 15:08 • Son Güncelleme: