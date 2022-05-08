Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Kronik hastalıklar ve enflamasyon ile savaşıyor, kolesterolü kontrol altına alıyor, günde bir kaşığı yetiyor
Mucize karışım! Her gün kahvaltıdan önce bir kaşık tüketmek yeterli. Pek çok sağlık sorununu ortadan kaldırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Öksürük, grip ve soğuk algınlığı için şifa! Enflamasyonla savaşıyor, artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlar için doğal ağrı kesici görevi görüyor. Kötü kolesterolü kontrol altına alıyor. 7 gün boyunca düzenli olarak kahvaltıdan önce bir kaşık tüketmek yeterli oluyor. Sarımsak ve bal, iki süper sağlıklı besin. Bu sarımsak ve bal ikilisi bir araya gelince vücudumuzda sayısız faydaları olan mucizevi besinler haline geliyor. Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemelisiniz. Peki sarımsak ve bal karışımı nelere faydalı? Düzenli tüketilen sarımsak ve bal besinleri hangi hastalıklara faydalı oluyor? İşte mucizevi karışım sarımsak ve balın faydaları...
Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olan sarımsak, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde de etkilidir ve yüzyılalrdır kullanılmaktadır.
Sarımsak enflamasyon, kronik hastalıklar ve enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilir.
Beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilinmesi için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyorlar.
Ayrıca bal ve sarımsak ile bir karışım hazırlayarak sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini arttırabilirsiniz.
Bu yazımızda size 7 gün boyunca bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğiz.
1. Dolaşım sistemine iyi gelir
Sarımsağın içerdiği sülfür balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır.
Bu iki malzeme de pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek, tromboz (damarda kan pıhtılaşması) ve varisli damar oluşmasını önler.
2. Tansiyonu düşürür
Yüksek tansiyon tüm kalp ve damar sağlığınızı tehtid eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak için, her gün aç karınla sarımsak ve bal tüketmeye çalışın.
3. Kötü kolesterolü kontrol altına alır
Çiğ sarımsağı ezdiğinizde ortaya çıkan alisin, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasına yardımcı olur.
4. Enflamasyonu azaltır
Yapılan çalışmalar pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklannan enflamasyon yüzünden ortaya çıktığını göstermektedir.Hem sarımsam hem de bal enflamasyonla savaşır ve artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.
5. Bağışıklık sistemini güçlendirir
Bal ve sarımsağın antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.İkisi de bedeninizin virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını arttırır.
6. Öksürüğe iyi gelir
Öksürüğünüz ister bakteryal enfeksiyon ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız basit bir şurup, öksürüğünüzü tedavi edecektir.Bu akrışım hem hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır hem de balgam söktürücü etkisi vardır.
7. Grip ve soğuk algınlığından iyileşmenizi hızlandırır
Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları bu karışımın düzenli kullanılması ile bastırılabilir.Bu karışım virüslerle savaşmanıza yardımcı olur, solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini tetikler.
Doğal bal ve sarımsak karışımının hazırlanışı
Yukarıda saydığımız faydaların hepsinden yararlanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun.Mağzalarda ucuz bal bulabilirsiniz ancak bu ballar %100 doğal değildir veya şeker ilavesi vardır.
Malzemeler
1 bardak bal (335 gram)10 diş sarımsak1 kapaklı cam kavanoz
Hazırlanışı
Sarımsağı soyup ya ufak ufak doğrayın ya da ezin.Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyin.Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletin.1 hafta sonra, sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.
Kullanılışı
Sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık karışımı ister olduğu gibi ister biraz ılık suya ekleyerek tüketin.
Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin, 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.
Unutmayın, bu karışımın etkisi, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir.Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.