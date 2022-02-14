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GalatasarayOkan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euro'luk tazminat...
HaberlerGalatasaray Haberleri Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euro'luk tazminat...
• 14 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:

Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euro'luk tazminat...

Göreve geldiği günden beri 5 haftalık periyodda henüz galibiyet yüzü görmeyen ve camia tarafından istifası istenen Domenec Torrent'in tazminat problemi ve Okan Buruk'un açıklamaları Galatasaray'da sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu...

• 14 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...
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Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takımda irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı. Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!

2Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

3Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayan Domenec Torrent eleştirilerin hedefi haline gelirken, geleceği de tartışılmaya başlandı.

4Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Sarı kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek. Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.

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Bu sırada Sarı-kırmızılı kulüple ismi anılan Okan Buruk yeni bir açıklamada daha bulundu. 48 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" dedi.

6Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Fanatik'e Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.

7Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Torrent’e bu süreçte yine destek vermeye devam edecek olan G.Saray yönetiminin olası kötü sonuçlarda önündeki en büyük engel İspanyol hocanın tazminatı. Sarı kırmızılılar, tek taraflı olarak yollarını ayırırsa Torrent’in 1.5 yıllık ücretini yani 2 milyon 775 bin euro ödemek zorunda.

8Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Kayseri maçının da beraberlik ile sonuçlanmasına karşın G.Saray’ın oynadığı Futbol ve mevcut şartlar sonrasında Torrent, Göztepe deplasmanında da kesin olarak takımın başında olacak. Ancak sonrasını ise takımın durumu tayin edecek.

9Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Torrent’in, Kayseri maçındaki tercihleri de tartışma yarattı. Çok istenilerek kadroya dahil edilen Pulgar’dan yararlanılmayıp Berkan-Taylan ikilisi ile maça başlaması yönetimde camiada da eleştirildi.. Emre Kılınç’ın rahatsızlığı sonrası Taylan’ı 11’e dahil eden Torrent’in bu tercihi için ‘yerli kuralını' işaret etmesi ise yeterli görülmedi.

10Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

Çünkü kenarda Halil ve Ömer gibi Pulgar’ın oynaması adına ilk 11’e dahil edilebilecek yerli oyuncular vardı. Takımın galibiyete ihtiyacı varken Gomis’in çıkarılması statta da protesto edilirken camiada da İspanyol hocanın eleştiri almasına neden oldu.

11Okan Buruktan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euroluk tazminat...

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