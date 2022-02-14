Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euro'luk tazminat...

2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Fanatik'e Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.