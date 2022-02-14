Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması ve 2.7 milyon euro'luk tazminat...
Göreve geldiği günden beri 5 haftalık periyodda henüz galibiyet yüzü görmeyen ve camia tarafından istifası istenen Domenec Torrent'in tazminat problemi ve Okan Buruk'un açıklamaları Galatasaray'da sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu...
Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takımda irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı. Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!
Sarı kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek. Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.
Bu sırada Sarı-kırmızılı kulüple ismi anılan Okan Buruk yeni bir açıklamada daha bulundu. 48 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" dedi.
2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Fanatik'e Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.
Torrent’in, Kayseri maçındaki tercihleri de tartışma yarattı. Çok istenilerek kadroya dahil edilen Pulgar’dan yararlanılmayıp Berkan-Taylan ikilisi ile maça başlaması yönetimde camiada da eleştirildi.. Emre Kılınç’ın rahatsızlığı sonrası Taylan’ı 11’e dahil eden Torrent’in bu tercihi için ‘yerli kuralını' işaret etmesi ise yeterli görülmedi.