Okan Buruk sessizliğini bozdu ve ilk kez konuştu! Galatasaray açıklaması...

"TÜRK HOCALARIN BAŞARISI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

- Son dönemde yabancı hocaya yönelim var. A Milli Takım, Beşiktaş, G.Saray gibi. Nasıl yorumlarsınız?



"Teknik adamı yerli ya da yabancı diye ayırt etmem. Başarısız ya da başarılı olarak değerlendiririm. Ama uzun bir süredir Türk teknik adamların inanılmaz bir başarısı var. Türk hocaların başarısını görmezden gelmek gibi bir bakış açısı var. Türkiye'nin genlerinde olan bir şey aslında bu, yabancıyı gözümüzde çok büyütüyoruz. Kendi insanımızın yaptıklarına değer vermiyoruz.